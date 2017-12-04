به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفه، کلام و عرفان با ۱۹ اثر، گروه علوم تربیتی و روانشناسی با ۵ اثر به مرحله نهایی داوری رسیدند.

در گروه علوم تربیتی و روانشناسی مقالات «۵۰ ایراد بر ترجمه کتاب‌ شادکامی‌ اصیل باعنوان:‌شادمانی‌درونی» از محمود گلزاری چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی، «بررسی و نقد نظریه نیوبرگ درباره همبستگی بین اعمال مذهبی و مغز بر اساس الگوی الهیات اعصاب» از علی سنایی، اسحاق رحیمیان بوگر و هادی هاشمی چاپ شده در پژوهشنامه کلام، «نقد و بررسی نسخه فارسی کتاب خانواده درمانی» از ناصر یوسفی و غفار نصیری هانیس چاپ شده در فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، «هوش‌ وگوش‌خود ‌بدین ‌پاداش‌ده: نقدی ‌برگزارش ‌آرای‌ تربیتی ‌جاحظ ‌در جلد ‌نخست ‌آرای ‌دانشمندان ‌مسلمان ‌در تعلیم ‌و ‌تربیت ‌و…» از بهروز رفیعی چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی آثار راه یافته به مرحله نهایی این دوره از جشنواره هستند.

در گروه فلسفه، کلام و عرفان نیز آثار «عرفان منطقی یا منطق عرفانی؟ معرفی و نقد اجمالی کتاب عرفان و منطق» از سیدحسین حسینی چاپ شده در پژوهش نامه انتقادی متون، «نقدی بر دیدگاه مادلونگ درباره بیعت با امام‌علی و ریشه جنگ‌های جمل، صفین و نهروان در کتاب جانشینی حضرت محمد» از حسین عبدالمحمدی، اسدالله رحیمی و مرتضی علوی چاپ شده در پژوهشنامه کلام، «از بهمنیارِ مؤیَّد تا لَوکریِ خانه به دوش (نقدی بر یک ترجمه) » از حمید عطایی نظری چاپ شده در کتابگزار، «راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد: بررسی و نقد کتاب فرهنگ تطبیقی اصطلاحات فلسفی» از حسن صالحی چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، «نگاهی تحلیلی و انتقادی به کتاب الهیات محیط زیست» از اعظم قاسمی چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان و «انگارۀ رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشۀ صدرایی» از محمود هدایت افزا چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد رسیدند.

«نقد قرائت تفکیکی از معاد جسمانی»از مصطفی شاکری چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان ، «تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم): انسان شناسی» از محمدرضا ارشادی نیا چاپ شده در پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، «آموزشِ حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب آن نقد بخش اول کتابِ شرح منظومۀ حکمت (در باب وجود و عدم) » از مرتضی شجاری چاپ شده در پژوهش نامه انتقادی متون، «برگردان یا نگارش؟ نگاهی به نخستین آموزش‌نامه‌ی زبان یونانی کهن به زبان پارسی» از داریوش درویشی چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، «خدا و محدودۀ عقل به روایت فیلسوفان» از زهره معماری چاپ شده در فصلنامه نقد کتاب کلام، فلسفه و عرفان، «نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش» از محمدجواد صافیان چاپ شده در پژوهش نامه انتقادی متون، «نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه‌های افلاطون و مولوی» از علی فتح طاهری چاپ شده در پژوهش نامه انتقادی متون دیگر آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری در گروه فلسفه، کلام و عرفان هستند.

همچنین، «نقد و بررسی کتاب ارسطو» از حمیدرضا محبوبی آرانی» چاپ شده در پژوهش نامه انتقادی متون، «انتشاری نه چندان خوش خوان از کتابی خوشخوان: نقد و بررسی کتاب درآمدی به متافیزیک معاصر» از مهدی امیریان،چاپ شده در آینه پژوهش، « الرساله السَّعدیه» از حمید عطایی نظری، «واجب الاعتقاد علی جمیع العباد»، از حمید عطایی نظری چاپ شده در آینه پژوهش، « معرّفی انتقادیِ ویراست تذکره الواصلین فی شرح نهج المسترشدین» از حمید عطایی نظری چاپ شده درآینه پژوهش، «منصب بابیت امامان در ترازوی نقد و بررسی محتوا شناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت (ع) » از نعمت الله صفری فروشانی چاپ شده در شیعه پژوهی به مرحله نهایی داوری جشنواره نقد در گروه فلسفه، کلام و عرفان رسیدند.

چهاردهمین دوره جشنواره نقد کتاب به همت خانه کتاب و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد در گروه‌های کلیات و اطلاع رسانی، میراث پژوهی، فلسفه، کلام و عرفان، روانشناسی و علوم تربیتی، فقه و حقوق، قرآن و حدیث، اخلاق، علوم اجتماعی، زبان، علوم و فنون، هنر، ادبیات فارسی، ادبیات داستانی، شعر معاصر، ادبیات عربی، تاریخ و جغرافیا، ایران و اسلام وکودک و نوجوان برگزار خواهد شد.