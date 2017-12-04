منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی حکایت از استقرار پایداری و رخداد وارونگی در سطوح میانی جو تا روز پنجشنبه دارد.
افزایش غبار محلی و آلایندهها در البرز
مدیر کل هواشناسی استان البرز تأکید کرد: پی آمد این مهم افزایش غبار محلی و افزایش بیشازپیش آلایندهها خواهد بود.
رحمانیان اضافه کرد: این شرایط با ورود سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه و بارش باران از شدت آلودگیها میکاهد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز بارش در ارتفاعات استان را بهصورت برف پیشبینی کرد.
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