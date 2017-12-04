  1. استانها
  2. البرز
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

آخر هفته‌ای بارانی در انتظار البرزی‌ها/بارش برف در ارتفاعات

آخر هفته‌ای بارانی در انتظار البرزی‌ها/بارش برف در ارتفاعات

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی به استان آخر هفته‌ای بارانی را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی حکایت از استقرار پایداری و رخداد وارونگی در سطوح میانی جو تا روز پنجشنبه دارد.

افزایش غبار محلی و آلاینده‌ها در البرز

مدیر کل هواشناسی استان البرز تأکید کرد: پی آمد این مهم افزایش غبار محلی و افزایش بیش‌ازپیش آلاینده‌ها خواهد بود.

رحمانیان اضافه کرد: این شرایط با ورود سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه و بارش باران از شدت آلودگی‌ها می‌کاهد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز بارش در ارتفاعات استان را به‌صورت برف پیش‌بینی کرد.

کد مطلب 4162880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها