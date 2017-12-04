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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۹

عالم سنی غرب گرایی را آفت وحدت اسلامی می داند

عالم سنی غرب گرایی را آفت وحدت اسلامی می داند

نایب رئیس دانشگاه دمشق گفت سطحی نگری در بین برخی افراد امت اسلامی که موجب شده است آنها به دامان غرب بیفتند، به آفتی برای وحدت امت اسلامی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه شبکه الکوثر، دکتر شیخ عبدالسلام راجح از علمای بزرگ اهل سنت سوریه در برنامه «امه واحده» شبکه جهانی الکوثر با اشاره به اصطلاح «تشیع انگلیسی» که درباره برخی افراد جامعه شیعیان به کار برده می شود گفت: مشابه چنین گروه هایی در بین اهل سنت نیز وجود دارد. چنین افرادی به علت سطحی نگری و نداشتن دیدگاهی روشن از وحدت امت اسلامی به دامان کشوری افتاده اند که از زمان فاجعه فلسطین تاکنون همواره دشمن شماره یک امت اسلامی بوده است.

نایب رئیس دانشگاه دمشق خاطرنشان کرد: مسلمانانی که خود را به دامان آمریکا و انگلیس انداخته اند بدانند که از این کشورها جز زیانکاری و بیرون افتادن از چارچوب امت واحده اسلامی بهره ای نخواهند برد.

شیخ راجح با اشاره به این که امت اسلامی را فقط فرزندان این امت می توانند حفظ کنند و مولفه های خیزش و پیشرفت این امت فقط در وحدت آن نهفته است افزود: به طور کلی غربی ها خیر و صلاح این امت را نمی خواهند بلکه به دنبال جذب افرادی از این امت هستند که وارد جرگه افراط گرایی شده اند تا از آنها برای تبلیغات علیه اسلام استفاده کنند و به وحدت این امت ضربه بزنند.

این استاد سوری علوم اسلامی تاکید کرد اکنون زمان آن است که دوگانگی شیعه و سنی کنار گذاشته شود و امت اسلامی وحدت خود را به رغم تنوع طیف هایش، اعلام کند.

کد مطلب 4162885

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