به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی زاده ظهر دوشنبه در نشست گفتگوی بخش دولتی و خصوصی سرخه با موضوع سرمایهگذاری در این شهرستان به میزبانی فرمانداری، ضمن اشاره به سرمایهگذاری در بخش گچ، تأکید کرد: کارخانهها صنایع تبدیلی این ماده معدنی با اشتغال ۲۰۰نفر راهاندازی میشود.
وی افزود: سرمایهگذار بومی اقدامات و مراحل اولیه مذاکره با سرمایهگذار خارجی را به انجام رسانده و از طرف شخص سرمایهگذار خارجی آمادگی اولیه برای ایجاد این واحد صنعتی-تولیدی اخذشده است.
فرماندار سرخه گفت: امیدواریم با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی و همراهی سرمایهگذار داخلی مراحل آمادهسازی زمین و اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته و ظرف یکساله آینده کارخانه صنایع تبدیلی گچ سرخه به مرحله تولید آزمایشی برسد.
مؤیدی زاده با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری خارجی در سرخه بیان کرد: یکی از مؤلفههای اصلی در افق ۱۴۰۴ رسیدن به رشد اقتصادی است که یکی از بخشهای آن سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود که در این زمینه وجود ۷۰ معدن گچ فعال در سرخه بهعنوان قطب گچ ایران، یکی از ظرفیتهای اصلی برای تولید است.
وی افزود: تأکید ما در حوزه تولید گچ شهرستان سرخه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد صنایع تبدیلی است که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد این امر باشیم.
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