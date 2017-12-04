کلینیک صنعت و توسعه بازار در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، واحد عبداللهیان ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، از جمله اقداماتی را که میتوان در مرکز تحقیقات بازیافت انجام داد به راهاندازی مرکز رشد بازیافت، مرکز مطالعات علوم سلولوزی، مرکز خدمات تخصصی خمیر کاغد، مرکز خدمات تخصصی طراحی و ساخت زبالهسوزها اشاره کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به لزوم توجه به تأمین غذای سالم و تضمین سلامت شهروندان جهاد دانشگاهی بر ورود به این عرصه تأکید کرد و افزود: فعالیتهای مناسبی در تولید جلبک بهعنوان مکمل غذایی که میتواند سلامت غذایی و کیفیت محصول نهایی را افزایش دهد مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کارهای مطالعاتی در حوزه تولید جلبک انجام گرفته است، افزود: تولید در حد مطالعاتی ایجاد شده و از حدود ۲ هفته پیش وارد فاز نیمهصنعتی نیز شدهایم به این معنا که در حال ایجاد زیرساختهای آن هستیم.
عبداللهیان با توضیح اینکه جلبک بهعنوان پایه اصلی مکملهای غذایی و مکمل خورک دام و طیور و حتی مکمل تغذیه انسانی، تولید مواد بهداشتی و افزودنیها و رنگدانهها کاربرد دارد، آن را محصولی استراتژیک برشمرد و افزود: نتایج مطالعاتی که تاکنون در جهاد دانشگاهی انجام شده، نتایج درخشانی بوده و ما را امیدوار کرده که ریسکهای ورود به این قضیه را بپذیریم.
وی ادامه داد: برای مجموعهای که با منابع محدود مالی مواجه است، سرمایهگذاری و ورود به کاری که دورنمای کاملا مشخصی ندارد، ریسک زیادی است اما بواسطه رسالتی که جهاد در تضمین سلامت غذا دارد، این ریسکها را پذیرفته است.
عبداللهیان از جمله فعالیتهای این جهاد را تعریف گردشگری آببندانها و اقتصادی کردن گردشگری در این حوزه برشمرد و افزود: این کار بهصورت عینی و عملی در آببندان سه هکتاری جهاد برای معرفی به استان در حال اجراست.
وی با تأکید بر ظرفیت زیاد استان در این حوزه و وجود بیش از ۲۰۰ آببندان در مازندران، افزود: اگر این ظرفیت مورد توجه قرار گیرد، میتواند در حوزه گردشگری برای استان ایجاد سرمایه کند که خدمت قابل توجهی است
عبداللهیان با اشاره به وجود شهرکهای صنعتی زیاد و متعدد در استان و همچنین، تعداد قابل توجه واحدهای نیمه فعال و ورشکسته در این شهرکها با آمار تقریبی حدود ۵۰ درصد، بر ضرورت ایجاد کلینیک صنعت و توسعه بازار تأکید کرد.
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