بودجه۹۷پایتخت بامحافظه کاری تنظیم می شود/ایجاداداره کل خزانه داری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی در نشستی خبری گفت: تدوین برنامه سوم از اول آذر ماه آغاز شده و تا پایان خرداد یا اوایل تیر به اتمام می رسد و بعد از بررسی ٣،٤ ماهه در شورا تصویب خواهد شد.

وی در خصوص بودجه سال٩٧ گفت: تلاش می کنیم تا آخر آذر ماه، مهلت قانونی لایحه بودجه را به شورا ارائه کنیم.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران با بیان اینکه مبنای سیاست گذاری بودجه ۹۸ به شهرداری برنامه سوم شهر تهران خواهد بود، گفت: تغییر اصلاح نظام های مدیریتی در برنامه سوم دیده خواهد شد.

وی ادامه داد: چهار، پنج کمیته سیاستگذاری و ۱۶ کارگروه مشورتی در حال سیاستگذاری فصل های مختلف برنامه سوم شهر تهران هستند که یکی از اولویت های جدی آن حمل و نقل و ترافیک، تامین آب، کاهش آلودگی های زیست محیطی، کاهش نابرابرهای اجتماعی، هوشمندسازی و حرکت بر اقتصاد دانش بنیان است.

وی با بیان اینکه سه سطح سیاستگذاری در برنامه پنج ساله سوم پیش بینی شده است، گفت: سطح اول این برنامه برنامه کنترلی و دستوری شهرداری، بخش دوم تاثیرگذاری بر بخش های عمومی از جمله حوزه آب و تعامل با سازمان های دیگر است و سطح سوم متقاعدسازی و گفتگو با شهروندان است.

میرزایی در پاسخ به پرسشی در خصوص اصلاح ساختار شهرداری گفت: اصلاح ساختار شهرداری یکی از اولویت های کنونی است اما ممکن است روند تدوین آن طولانی تر از برنامه پنج ساله شود اما به دلیل گستردگی بیش از حد ساختار کنونی غیرکاربردی بودن، عدم تناسب باماموریت ها و نیاز جدی در پست های سازمانی، تعداد شرکت ها و سازمان ها باید این اصلاحات انجام شود.

وی تاکید کرد: در اصلاح سازمانی نگاه چابک سازی و تاکید بر ماموریت هایی است که شهرداری در آن نقش اصلی و اثربخش دارد.

میرزایی تاکید کرد: در شهرداری تشکیلات موازی وجود دارد که مشخص نیست که چرا در سطح ستاد در حال انجام هستند باید این تشکیلات موازی ساماندهی شود.

وی ادامه داد: یکی از حوزه های موازی تشکیلات حوزه بانوان است که اداره کل امور بانوان، مشاور امور بانوان، توانمندسازی بانوان همواره در حالی فعالیت هستند که باید کوچکتر و اثربخش تر شوند.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران با اشاره به ایجاد اداره کل خزانه داری گفت: یکی از اصلاحات ساختاری تشکیل این اداره کل است که تدوین کلیات این تشکیلات تا قبل از سال ۹۶ نهایی می شود.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که گزارش وضعیت شهر تهران که قرار بود در مهلت صد روزه به شورا و شهروندان ارائه شود، گفت: این نوع گزارشات در تغییرات دولت یا تغییر وضعیت شهر و شهرداری معمول است و قرار است وضعیتی که در حال حاضر شهر در حوزه های مختلف دارد از زمان ابلاغ این مصوبه تا صد روز به شورا ارائه شود که مهلت قانونی ما تا پنجم دی ماه است.

بودجه ۹۷ تا پایان آذرماه به شورا ارائه می شود

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در مهلت قانونی بودجه سال ۹۷ را که پایان آذرماه است به شورا ارائه خواهد کرد گفت: در بودجه سال ۹۶ با کاهش قابل توجهی در بخش درآمدها مواجه بودیم و دو هزار میلیاردتومان از درآمدهای شهرداری در حوزه مالیات بر ارزش افزده کاسته شد همچنین به دلیل رکود در بخش مسکن نیز حدود هزار میلیارد از محل اخذ عوارض ساخت و ساز درآمدهای شهرداری کاهش پیدا کرد. بنابراین نیاز به اصلاح و تعدیل بودجه است که اصلاحیه بودجه تا پایان سال به شورا ارائه خواهد شد.

بودجه سال ۹۷ بودجه انقباضی تر از بودجه امسال است

وی درخصوص بودجه بندی سال آینده شهرداری تهران گفت: بودجه سال ۹۷ بودجه انقباضی تر از بودجه امسال است و بدون افزایش و با محافظه کاری زیادی تنظیم می شود. پروژه های عمرانی اولویت بندی شده و براساس ماموریت های اصلی تامین اعتبار خواهد شد و پروژه هایی که اولویت کمتری دارند و بر سطح کیفیت زندگی مردم تاثیری ندارند از اولویت خارج می شوند.

میرزایی با بیان اینکه ۸۰ درصد درآمدهای مدیریت سابق شهر تهران از محل عوارض ساخت و ساز بود، گفت: این موضوع نه مطلوب است نه مثمر زیرا پیامدهای مضری بر اقتصاد شهر داشته است همچنین همه ظرفیت های ساخت و ساز استفاده شده و بخش زیادی پیش فروش شده و حتی اگر مدیریت قبلی نیز ادامه داشت امکان تامین مالی برای پیشرفت پروژه ها از این محل نبود. در حال حاضر تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی مواجه است که نشان می دهد ما به سمت یک اقتصاد شهری دانش بنیان تغییر جهت دهیم.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی از پروژه ها که مسئولیت تامین منابع مالی آن با دولت است مانند مترو، از محل صندوق ذخیره ملی، فاینانس و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین خواهد شد، گفت: شورا، مجلس و دولت پل هایی برای اصلاح مصوبه برنامه ششم توسعه و سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده داده اند.

کمتر از ۳۰ درصد برنامه قبل اجرایی شده است

وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص میزان تحقق برنامه دوم شهر تهران گفت: آسیب شناسی برنامه دوم شهرداری تهیه شده و نظر می آید کمتر از ۳۰ درصد این برنامه اجرایی شده است، زیرا این برنامه غیرمشارکتی و به صورت برون سپاری تدوین شده است. همچنین شهردار گذشته تهران برنامه ای راهبردی را که حدود ۴۰ صفحه بوده در شورا به تصویب رسانده اما هیچ کدام از این دو برنامه مبنای عملکرد شهرداری نبوده است.

میرزایی در پاسخ مکرر خبرنگاران درخصوص تاثیر افزایش عوارض های شهری بر زندگی شهروندان تهرانی گفت: قرار نیست این تغییرات هزینه ای را بر شهروندان تهرانی تحمیل کند بلکه هدف افزایش عادلانه عوارض از افرادی است که از خدمات شهری بیشتر استفاده می کنند.

وی همچنین درخصوص اینکه چرا در جلسات شورا حضور کمرنگی دارد، گفت: برخی از جلسات شهرداری و دولت همزمان است و نمی توان در این جلسات حاضر نبود زیرا ممکن است حقی از شهر تهران ضایع شود.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهر تهران درخصوص تغییرات زودهنگام در معاونت امور برنامه ریزی گفت: قصد نداشیتم که هیچ کس را بلاتکلیف بگذاریم بنابراین با نگاه تخصص گرایی و جوان گرایی در هفته اول چهار مدیر را تغییر دادیم.

تهران یک شهر غیرهوشمند است

وی همچنین درخصوص هوشمندسازی شهر تهران گفت: تهران یک شهر غیرهوشمند است و ما در این حوزه در نقطه صفر قرار داریم اما زیرساخت های خوبی مانند ۱۵۰۰ کیلومتر فیبر نوری ایجاد شده است.

میرزایی در پاسخ به پرسشی درخصوص قرار گرفتن قراردادهای بالای یک میلیارد در سامانه شهرداری گفت: سامانه شفاف در حال فعالیت است و قرار است تمامی قراردادهای بالای یک میلیاردتومان در این سامانه بارگذاری شود. البته راه های فرار متعددی وجود دارد که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی شهرداری و سازمان بازرسی کل کشور بر این موارد نظارت خواهند داشت.