شورای عالی توانبخشی وجودخارجی ندارد/سهم ناچیز معلولان در طرح تحول

علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات جامعه معلولان اشاره کرد و افزود: متأسفانه با اینکه مراسم های روز جهانی معلول در کشور گرامی داشته می شود اما مسئولان از زندگی معلولان خبری ندارند و ما شاهد مشکلات بسیار زیادی در میان این افراد و خانواده هایشان هستیم.

وی با انتقاد از طرح تحول سلامت و هزینه های هنگفتی که این طرح در کشور تحمیل کرده است، خاطرنشان کرد: سهم معلولان از طرح تحول بسیار ناچیز بوده و توانبخشی در آن دیده نشده است و علیرغم اینکه رهبری در تدوین سیاست های سلامت به توانبخشی اشاره مستقیم داشته و از مسئولان خواستند تا این موضوع را در درمان مدنظر قرار دهند اما وزارت بهداشت و در رأس آن وزیر بهداشت در طرح تحول سلامت به هیچ عنوان این موضوع را مدنظر قرار نداده است.

به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان، سهم خدمات توانبخشی مانند خدمات مشاوره، گفتار درمانی، کاردرمانی، هزینه ارتز و پروتز و همچنین وسایل کمک توانبخشی در این طرح جایگاهشان دیده نشده و وزیر بهداشت صرفاً به تشکیل شورای عالی توانبخشی به صورت مجازی که حتی یک جلسه آن نیز تشکیل نشده اقدام کرده است.

وی ادامه داد: با حکم وزیر بهداشت، بنده به عنوان عضو شورای عالی توانبخشی منصوب شده ام اما این شورا پس از دو سال، هیچ گونه وجود خارجی که تأثیری در زندگی معلولان داشته باشد، ندارد.

محمودنژاد از مسئولان خواست تا از کارهای صوری و ظاهری و عوام پسند در حوزه خدمت به معلولان دست بردارند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان علاوه بر مقصر دانستن وزارت بهداشت، بر کوتاهی های وزارت رفاه و عدم فشار قانونی از سوی این وزارتخانه به وزارت بهداشت برای تعیین سهم معلولان در طرح تحول سلامت تاکید کرد.

وی اظهار داشت: متأسفانه بیمه پایه معلولان در سالهای اخیر هیچ گونه افزایشی نداشته و فقط معلولانی که در سالهای گذشته از بیمه پایه برخوردار بودند می توانند از آن استفاده کنند و هیچ معلول جدیدی تحت پوشش بیمه پایه قرار نگرفته است و همچنین طرح چندساله بیمه تکمیلی معلولان و نبود پشتوانه درمانی برای این افراد از دیگر مسائلی است که مورد دغدغه معلولان است.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان همچنین به حوزه مسکن این افراد نیز اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مسکن مهر معلولان همچنان در هاله ای از ابهام است و یکی از مسائلی است که حتما باید در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر روز ۲۰ مهر که روز ملی اسکان معلولان و نیازمندان بود از تقویم حذف شده و خواستار بازگشت مجدد آن هستیم.