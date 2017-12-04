ترویج فرهنگ نماز باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی پیش از ظهر دوشنبه در همایش پنجمین اجلاس استانی نماز اظهار داشت: برگزاری اجلاس نماز بسیار مهم و حائز اهمیت است همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت دینی است پس مسئولیت بسیار مهمی در برابر گسترش دین دارد.

وی افزود: ایران در راستای فرهنگ سازی نماز و مسائل دینی در دنیای اسلام پیشرو است و در کشور کمتر مکانی را پیدا می کنید که مسجد یا نمازخانه نداشته باشد.

رزم حسینی با اشاره به اینکه مجامع عمومی، دانشگاه ها، مدارس و ... دارای نمازخانه هستند، بیان داشت: در استان کرمان در خصوص گسترش نماز بیش از ۳۸ دستگاه با مسئله نماز خواندن به صورت مستقیم ارتباط دارند و این دستگاه ها بیش از هفت میلیارد تومان بودجه همه ساله دریافت می کنند.

وی گفت: با گسترش فرهنگ نماز می توان آسیب های اجتماعی را کاهش و ایمان را افزایش داد همچنین گسترش این فرهنگ تنها راه نجات کشور است.

استاندار کرمان با توجه به اینکه تعالیم دینی بعد از انقلاب نسبت به افزایش جمعیت طی این مدت بیشتر است، تصریح کرد: شبکه های تلویزیونی قبل از انقلاب چنین گسترده نبود اما در حال حاضر با گسترش شبکه های تلویزیونی در تمامی استان ها می توانیم در این عرصه به خوبی گام برداریم.

وی با اشاره اینکه در استان کرمان با افزایش تعداد روحانیون رو به رو هستیم، گفت: این مهم نشان دهنده وجود حوزه های علمیه در استان کرمان است.

استاندار کران به دغدغه اصلی و مهم ایران پرداخت و بیان داشت: کشور ما ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، ۵۰ درصد طلاق ناشی از اعتیاد، ۳.۵ میلیون بیکار، ۲.۵ میلیون نفر زنان سرپرست خانوار، ۶۰ درصد زندانیان مبتلا به اعتیاد دارد و باید در راستای رفع و حل این معضلات تلاش کرد.

رزم حسینی با اشاره به زلزله های اخیر افزود: زلزله ای مشابه زلزله اخیر در سال ۸۳ در منطقه هجدک رخ داد که هزار و ۱۱۴ نفر زخمی و ۶۴۳ نفر کشته بر جای گذاشت.

وی تصریح کرد: با وقوع زلزله در دهه گذشته در منطقه هجدک به نوسازی منازل پرداخته شد و نتیجه موفیت آمیز آن را در زلزله اخیر توانستیم ببینیم.

استاندار کرمان با ااره به اینکه بین ۱۰ الی ۱۲ درصد مرم جامعه ما در زیر خط فقر هستند گفت: ۱۹ میلیون نفر در جامعه ما فاقد مسکن، هرساله ورود ۶۰۰ نفر به زندان را داریم که از این تعداد ۲۰۰ نفر برای همیشه در زندان می مانند.

رزم حسینی افزود: اکنون باید انتخاب کنیم که شرایط فعلی را حفظ کنیم یا اینکه به حکومت متعالی برسیم اگر در شرایط فعلی بمانیم به حالت سکون خواهیم رسید اما برای رسیدن به حکومت متعالی و پیوند حکومت به جامعه امام زمان (عج) باید مقدمات را با برنامه ریزی فراهم در در این مسیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه شبکه مجازی با وجود همه تهدید ها می تواد برای کشور فرصت بسیار خوبی باشد، تصریح کرد: باید در فضاهای مجازی با قدرت فراوان وارد شده و اقدامات لازم را برای کشور پررنگ کنیم.