درخواست۲وزیر از معاون اول برای تخصیص بودجه به ارزیابی اتلاف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی‌زاده در نشست خبری با موضوع مصرف بهینه انرژی اظهار داشت: ما همه ساله مقدار قابل ملاحظه‌ای اتلاف انرژی در ساختمان‌ها داریم که این اتلاف انرژی هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای برای کشور نداشته و تأثیر مثبتی بر GDP ندارد.

وی با بیان اینکه ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ۲.۵ تا ۳ برابر مصرف انرژی دارد، افزود: در صورت ادامه این روند، باید در سال‌های آینده واردکننده سوخت و انرژی باشیم؛ مبالغی که هر ساله بابت مصرف بی‌رویه انرژی به هدف می‌رود، به چندین میلیارد می‌رسد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در ماه جاری آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شد؛ بر اساس این آئین‌نامه، دستگاه‌های دولتی مکلف به بررسی میزان مصرف انرژی در طول دو سال و سپس اجرای عملیات بهینه‌سازی مصرف انرژی ظرف پنج سال شده‌اند.

به گفته شکرچی‌زاده، طی نامه مشترک عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بیژن زنگنه وزیر نفت به جهانگیری درخواست شده است تا در بودجه سال ۹۷ که دستگاه‌ها به دولت ارائه می‌دهند، ذی‌حسابان و مسئولان مالی هزینه انجام این کار را پیش‌بینی کنند تا در قانون بودجه سال آینده لحاظ و تصویب شود. اگر این کار اتفاق بیفتد، سال‌های آینده صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی خواهیم داشت؛ چرا که عمده اتلاف انرژی در ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و ... است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: این اقدام باید در دو مرحله انجام شود؛ مرحله اول ارزیابی میزان مصرف انرژی در ساختمان و مرحله دوم اجرای فرآیند کاهش مصرف انرژی است که کل این فرآیند طی هفت سال آینده و پس از آن، اشتغال صحیح و مؤثری ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توافقنامه‌هایی را امضا کرده‌اند تا مهندسان و حتی کاردان‌های فنی ساختمان، آموزش‌های لازم برای نحوه ارزیابی میزان اتلاف انرژی در ساختمان‌های موجود دریافت کنند؛ ضمن اینکه نشست‌های مؤثری نیز با شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه تأسیسات داشته‌ایم تا در این حوزه ورود کنند؛ لذا توافقنامه‌ای با آلمان داشتیم تا از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم. از آنجایی که کشورهای پیشرفته به حامل‌های انرژی یارانه نمی‌دهند، هزینه مصرف انرژی در این کشورها بسیار بالاست و به همین دلیل توانسته‌اند میزان اتلاف انرژی را به حداقل برسانند ولی یکی از مشکلات ما این است که به حامل‌های انرژی یارانه می‌دهیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: نباید وقتی که قرار است یک کار مثبت انجام دهیم، یک کار اشتباه در کنار آن انجام شود. به عنوان مثال وقتی برج گرنفل لندن آتش گرفت، علت آن این بود که برای کاهش مصرف انرژی، از مصالح غیراستاندارد و اشتعال‌پذیر استفاده شد که در نهایت این برج آتش گرفت و ۹۰ نفر کشته شدند؛ بنابراین وقتی قرار است در زمینه مصرف انرژی از مصالح جدید استفاده کنیم، باید مصالح ضدآتش، ضد زلزله و بادوام باشد.

شکرچی‌زاده در خصوص ساختمان‌های در دست ساخت گفت: بر اساس همین ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف، شهرداری‌ها حق ندارند به ساختمان‌هایی که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت نکرده‌اند، پایان کار بدهند؛ البته میزان ساختمان‌های موجود بسیار بیشتر بوده و ما ۲۷ میلیون ساختمان داریم در حالی که سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه ساختمان جدید ساخته می‌شود و اگر بتوانیم ساختمان‌های موجود را اصلاح کنیم، بخش بسیار زیادی از اتلاف انرژی را کاهش داده‌ایم.