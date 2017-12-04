کشفیات مواد مخدر در اردبیل ۱۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین عبدی ظهر دوشنبه در نشست کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر اردبیل تصریح کرد: رشد کشفیات نمایش اقتدار، توانمندی، صلابت و همت مضاعف ماموران نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه اعتیاد یکی از آسیب های جدی اجتماعی بوده و در هر ثانیه هشت نفر قربانی دارد، اضافه کرد: اعتیاد به مانند زلزله ای ویرانگر می‌تواند بنیان خانواده را از هم پاشیده و شور و نشاط جامعه را از بین ببرد.

فرمانده انتظامی استان متذکر شد: از سویی بررسی ها نشان می دهد جرایم اکثر زندانیان کشور به نوعی با مواد مخدر در ارتباط است و حتی معضل حاشیه نشینی خود بسترساز عرضه و تقاضای مواد مخدر است.

عبدی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی در اردبیل به ضرورت توجه به این معضل و عواقب آن تاکید کرد و بیان داشت: به منظور مقابله با اعتیاد نیازمند عزم جدی و استفاده از مشارکت عمومی هستیم.

وی با اشاره به رشد ۱۸ درصدی کشفیات مواد مخدر طی هشت ماه گذشته در استان متذکر شد: مقابله با اعتیاد احساس مشارکت جمعی را می طلبد و به ویژه فرهنگ سازی و پیشگیری اهمیت ویژه دارد بطوریکه هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از مقابله با اعتیاد است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ترویج آموزه های دینی، توسعه آموزش های همگانی، حساس کردن جامعه نسبت به تهدیدات و ایجاد همدلی اجتماعی را راهکارهای اثربخش پیشگیری از گسترش اعتیاد دانست.