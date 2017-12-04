تشدید تمهیدات ترافیکی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "منوچهر امان اللهی" در بازدید از یگان های راهور مستقر در مناطق زلزله زده ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب، اظهارداشت: بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان سامانه ای بارشی از اواخر هفته وارد جو استان می شود که با فعالیت آن شاهد لغزندگی جاده ها نیز خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به تردد محموله های امدادی و خودروهای امداد رسان در مناطق زلزله زده احتمال بروز حوادث رانندگی در جاده های لغزنده مناطق زلزله زده بیشتر است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای کاهش خطرات احتمالی و کنترل ترددها تمهیدات ترافیکی در جاده های مناطق زلزله زده استان کرمانشاه افزایش خواهند یافت.

سردار امان اللهی به رانندگانی که قصد تردد در مناطق زلزله زده به ویژه شهرستان های سردسیر مانند ثلاث باباجانی را دارند، توصیه کرد که زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حجم خودروهای باری و سنگین در جاده های شهرستان های زلزله نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، گفت: با توجه به افزایش بار ترافیکی در مناطق زلزله زده رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کرده و به تذکرهای ماموران راهور در طول مسیر توجه داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه احتمال ریزش کوه در برخی از محورهای مناطق زلزله زده وجود دارد، گفت: در صورت بروز چنین حادثه ای ماموران پلیس راه و راهور برای بازگشایی مسیر و هدایت خودروها آمادگی کامل دارند.

سردار امان اللهی تاکید کرد: ماموران پلیس راه و راهور برای روان سازی ترددها در مناطق زلزله زده به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا نیروهای امدادی بتوانند به راحتی به مردم کمک رسانی کنند.

تشدید برخورد با موتور سواران متخلف

رئیس پلیس راهور استان از طرح ویژه پلیس راهور برای تشدید برخورد با موتورسواران متخلف خبر داد و گفت: علاوه بر اعمال قانون و جریمه متناسب، موتورسیکلت های متخلف توقیف می شوند.

سرهنگ "فضل الله شیری " اظهارداشت: نزدیک به ۱۳ درصد تصادفات فوتی دراستان کرمانشاه در هشت ماهه سال ۹۶، متعلق به موتورسواران است.

رییس پلیس راهور با بیان اینکه موتورسیکلت از لحاظ ایمنی و تعادل حداقل استاندارد را دارد و بخش عظیمی از رفتارهای ناهنجار در حوزه ترافیک مربوط به موتورسواران است، تصریح کرد:‌ پلیس راهور استان به منظور ارتقا و انضباط بخشی به عبور و مرور، ساماندهی و انتظام ‌بخشی موتورسواران، طرح‌های انتظامی- ترافیکی ویژه‌ای را برای راکبان موتورسیکلت تنظیم و به مرحله اجرا گذاشته است.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه میزان ریسک‌پذیری موتور سیکلت حدود ۲۰ برابر دیگر وسایل نقلیه است، توضیح داد: تخلفات ویژه و مد نظر پلیس در طرح برخورد با موتورسواران متخلف حرکت در پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، حرکت در محل‌های ممنوع، ‌ عدم استفاده از کلاه ایمنی، ‌ تردد در خطوط ویژه، ‌ تک‌چرخ، حرکات نمایشی و مارپیچ هستند.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه اعلام کرد: موتور سیکلت متوقف شده در مرحله نخست یک هفته و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه متوقف خواهد شد.

سرهنگ شیری به موتورسواران توصیه کرد: با توجه به اینکه موتورسیکلت حداقل ایمنی و استاندارد لازم را دارد، از کلاه ایمنی استفاده کنید و به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارید.

کشف ۵۵ راس گوسفند سرقتی در صحنه

فرمانده انتظامی شهرستان از کشف ۵۵ راس گوسفند سرقتی به ارزش ۳۹۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "بهروز فخری" اظهار داشت: پس از وقوع یک فقره سرقت احشام، ماموران پلیس آگاهی با کار اطلاعاتی توانستند محل اختفای سارقان را شناسایی و تعداد ۵۵ راس گوسفند سرقتی را کشف کنند.

وی با بیان اینکه دام های سرقتی تحویل مال باخته داده شده است، گفت: در این رابطه یک دستگاه کامیون باری مخصوص حمل احشام توقیف و ۲ متهم دستگیر شده اند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش دام های به سرقت رفته ۳۹۰ میلیون ریال است، یادآور شد: متهم به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

کشف ۲۷۰ لیتر پیش ساز موادمخدر

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: ۲۷۰ لیتر مواد پیش ساز موادمخدر صنعتی شیشه توسط عوامل انتظامی این شهرستان کشف شد.

سرهنگ " حسین براری" اظهارداشت: پلیس این شهرستان با کار طلاعاتی و ردگیری خرده فروشان، از فعالیت یک باند در امر تولید موادمخدر صنعتی باخبر شدند و انهدام آن را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه اعزای این باند در نزدیکی رودخانه رازآور اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می کردند، افزود: ماموران پس از عبور از مناطق صعب العبور محل مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن ۲۷۰ لیتر مواد پیش ساز موادمخدر صنعتی از نوع "شیشه" به همراه یک دستگاه ترازو را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: متهمان پیش از رسیدن پلیس از محل متواری شده بودند و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی به منظور شناسایی و دستگیری آنان کماکان ادامه دارد.

سرهنگ براری با بیان اینکه تمامی دستگاه ها باید در زمینه ریشه کن کردن اعتیاد اقدام کنند، گفت: مهمترین راهکار برای مبارزه با مواد مخدر کاهش تقاضای آن به وسیله آموزش و فرهنگ سازی است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خانواده ها را مهمترین پایگاه برای مبارزه با اعتیاد دانست و اظهارداشت: باید به خوبی جوانان و نوجوانان را با آسیب های مواد مخدر، خصوصا مخدر های صنعتی آشنا کنیم تا از گرایش آنان به این بلای خانمان سوز جلوگیری شود.