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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

معاون سازمان صنعت و تجارت استان ایلام:

بهره برداری از معادن بدون همراهی سازمان های مرتبط امکان پذیر نیست

بهره برداری از معادن بدون همراهی سازمان های مرتبط امکان پذیر نیست

ایلام-معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام گفت: بهره برداری از معادن بدون همراهی سازمان های مرتبط امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر،  ولی باج امروز دوشنبه در جلسه کمیته کارشناسی کارگروه اقتصاد مقاومتی با محور نقش معادن در توسعه استان اظهار کرد: رفع موانع تولید، حمایت از سرمایه گذاران در بخش معدن، تعامل بین معدنکاران، عشایر و مرتع داران و حمایت از واحدهای تعطیل ونیمه فعال از مهمترین اهداف این کارگروه است.

وی بیان داشت: در این جلسه راهکارهای بهره برداری از پتانسیل های استان در بخش معدن جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی خطاب به ادارات و دستگاه های مرتبط با بخش معدن از جمله منابع طبیعی و محیط زیست، تصریح کرد: با رفع موانع و پرهیز از سخت گیری های بی مورد از انعطاف موجود در قانون بهره گیرید تا بدین وسیله بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان رغبت پیدا کند، که با محقق شدن این مهم، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و به تبع آن مشکلات اقتصادی نیز مرتفع خواهد شد.

در این جلسه مشکلات سه واحد معدنی، شامل معادن جانسون مورموری، دالاهو ایلام و معدن بیتومین سیاهگل مطرح و در مورد آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

کد مطلب 4162910

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