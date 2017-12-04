آرامش و امنیت افتخاری ارزشمند برای نیروی انتظامی به شمار می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کاظمی امروز در جمع کارکنان انتظامی استان ایلام اظهار داشت: خدمت به مردم در حوزه امنیت و آرامش افتخاری ارزشمند برای نیروی انتظامی به شمار می رود که این تلاش شبانه روزی برای برقراری امنیت زائران سرور و سالار شهیدان امسال بی نظیر بود.

جانشین انتظامی استان ایلام تصریح کرد: تلاش کارکنان نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح و نهادهای خدمات‌رسان موجب شد برگ زرین دیگری بر افتخارات کشور جمهوری اسلامی ایران افزوده شود.

وی گفت: در اربعین امسال هوشیاری مردم و نیروهای مسلح در مقابل توطئه ها، نقش مهمی در ناکام گذاشتن دشمنان داشت.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: امنیت از ضروری ترین نیازهای فرد، گروه و جامعه است که زندگی افراد در گرو این مهم امکان پذیر می شود و تامین آن به ویژه در حوزه اجتماعی، امنیت ملی را تقویت می کند و همبستگی و نوع دوستی را در جامعه به وجود می آورد.

جانشین انتظامی استان ایلام در پایان با قدردانی از تلاش و مجاهدت کارکنان در اربعین حسینی(ع) اظهار داشت: تلاش و کوشش شما همکاران عزیز هم موجبات رضایت خداوند و هم رضایت مسئولان کشوری و لشکری را فراهم کرد.