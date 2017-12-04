وجود ۱۳۰۰ پروژه نیمه تمام در استان/ هدفگذاری برای تکمیل پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از سفیران فرهنگی تبلیغ افزود: با توجه به اینکه برای تکمیل همه این پروژه ها اعتبار نداریم، این مهم بر اساس اولویت بندی انجام خواهد شد و اولویت ها مطالبه مردم و همچنین پروژه های موثر در تولید و اشتغال است.

احمدی ابراز داشت: در سال ۹۶ تسهیلات خوبی از منابع مختلف به استان اختصاص یافته است که امید داریم در پایان سال جهش خوبی در توسعه استان داشته باشیم و سال آینده روی ریل تولید و اشتغال قرار بگیریم.

احمدی تصریح کرد: مشی ما مشی اعتدال است و تاکید ریاست جمهوری نیز بر این مهم است و همچنین منابع، انرژی و زمان ورود به حاشیه را نداریم.

وی افزود: با حاشیه ها فرصت ها از مردم گرفته می شود و مردم برای نظام و انقلاب خون ها دادند و فداکاری ها کردند و از نظام مطالبه خدمت دارند و تحقق خدمت در فضای غبارآلود و افراط و تفریط ممکن نیست و دین ما دین اعتدال و میانه روی است.

استاندار بیان داشت: برای تحقق اهداف، برنامه ریزی های مناسبی انجام شده است و نگاه فردی وجود ندارد و بر همین اساس، برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی، برنامه پنج ساله استان، طرح آمایش و برش های بخشی و منطقه ای و مهمتر از همه تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی و ابعاد تولید و اشتغال مورد توجه و اساس کار است.

احمدی گفت: با بررسی های میدانی و جلسات متعدد در استان وضعیت حوزه های مختلف و مشکلات موجود احصا شده است و به موازات فعالیت های درون استان با تاکید بر خروجی محوری، ارتباط خوبی با بدنه مدیران ملی داریم و همچنین اگر ظرفیت های خود استان را به کار بگیریم، می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

استاندار خاطرنشان کرد: استان کالبد ضعیفی دارد، اما به برکت نظام انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در استان انجام شده است، ولی زخم محرومیت در استان عمیق است و باید تمام توانمان را به کار بگیریم و تعهدات خود به مردم را محقق سازیم.

وی خطاب به جامعه روحانیت و طلاب گفت: شما افسران معنوی و دینی نظام هستید و انتظار است علاوه بر اینکه مشکلات مناطق را منعکس می کنید، انعکاس خدمات نظام را نیز داشته باشید.

احمدی افزود: این خدمات، خدمات دولت خاصی نیست و خدمات همه نظام است و باید منعکس شود.

احمدی ابراز داشت: باید بذر امید در دل مردم کاشته شود و حق نداریم به خاطر نگاه های حزبی و سیاسی مردم را نا امید کنیم.

احمدی گفت: انقلاب ما، انقلاب فرهنگی است و حتی اگر پل ها و جاده های بسیار بسازیم، تا انسان نسازیم، طعم پیشرفت را نخواهیم چشید و در استان هر اندازه که نگاه عمرانی نیاز است بر توسعه فرهنگی نیز تاکید داریم و آگاهی بخشیدن به مردم از کارهای فرهنگی است.

احمدی با تاکید به طلاب و روحانیت حاضر در جلسه گفت: از منابعی که در اختیار ما است دریغ نخواهیم کرد و در چارچوب قانونی در کنار شما هستیم و خروجی های فرهنگی مناسب از برنامه های فرهنگی و مکان های مذهبی نیاز است.

استاندار گفت: تقویت دین مداری، تحکیم بنیان خانواده، تعهد پذیری و نظم و تقویت ارزش های انسانی نیز مورد تاکید است.

احمدی با اشاره به آسیب های قوم گرایی و طایفه گرایی گفت: قوم و قبیله برای تقویت اخوت اسلامی است نه اینکه باعث امتیاز دهی به دیگران باشد.

وی افزود: امتیازات و امکانات بر اساس شاخص های مشخص شده و تاکید بر مزیت های منطقه ای توزیع خواهد شد و دین ما فضیلت خدمت به محرومین را بیشتر می داند.