مسابقات سازه های ماکارونی فرصتی برای کسب تجربه توسط دانشجویان است

فرهاد رادمنش در حاشیه افتتاحیه هشتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی کشور در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات سازه های ماکارانی یکی از متداول ترین مسابقاتی است که هر ساله در کانادا و مجارستان برگزار می شود و جامعه مهندسین شامل رشته های مکانیک، عمران و معماری در این مسابقات شرکت می کند. در ایران و در سال های اخیر برگزاری این مسابقات به طور جدی پیگیری می شود.

وی افزود: نکته مهم در برگزاری این مسابقات این است که دانشجویان آموخته هایی را که در دانشگاه دریافت می کنند در قالب طرح اجرا می کنند. آموزش کار گروهی که یکی از معضلات امروزه کشور ماست از مهم ترین دست آورد های این مسابقات بوده و همچنین مدیریت و برنامه ریزی و کسب تجارب از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات است.

دبیر انجمن کشوری ایران خرپا تصریح کرد: امسال هشتمین دوره ای که مسابقات کشوری سازه های ماکارانی به میزبانی موسسه آموزش عالی خاوران در حال برگزاری است . این مسابقات که در ۳ گرایش سازه های سنگین، راندمان و طراحی برگزار می شود و امسال با شرکت ۱۵ استان در قالب ۷۰ تیم در حال برگزاری است.

توجه به بهره وری اقتصادی در ساخت و سازها

در ادامه دبیر هشتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهروری اقتصادی و کاهش مشکلات زیست محیطی از مهم ترین دلایل اهمیت برگزاری مسابقات سازه های ماکارونی است.

محمد هادیان اظهار کرد: مسابقات کشوری سازه های ماکارونی هر ساله با هدف اجرایی کردن تحصیلات آکادمیک دانشجویان و دانش آموزان برگزار می شود.

وی افزود: امسال نیز این مسابقات با شرکت ۷۰ تیم از ۱۵ استان کشور به صورت دانش آموزی و دانشجویی از روز دوشنبه در مشهد کار خود را آغاز کرده است.

دبیر هشتمین دوره مسابقات کشوری سازها ی ماکارونی تصریح کرد: شرکت در این مسابقات سبب می شود که داش آموزان و دانشجویانیدر یک فضای رقابتی کار گروهی را بیاموزند و با طراحی یک سازه از آموخته های به طور عملی استفاده کنند.

وی ادامه داد: طراحی سازه هایی که با وزن یک کیلو گرم قدرت تحمل ۹۰۰ کیلو فشار را دارند بهره وری بسیار خوبی را برای مهندسانی ایجاد می کند که در عمل می توانند از این تکنینک ها در مقیاس های بزرگتر استفاده کنند. علاوه بر این اگر در عمل این روش ها اجرایی شوند تاثیرات بسیاری را در بهره روی اقتصادی و مشکلات محیط زیستی خواهد داشت.