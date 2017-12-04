به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقامات امنیتی ولایت کنر افغانستان اعلام کردند که نظامیان پاکستانی بار دیگر، بخش‌هایی از این ولایت را آماج حملات خمپاره ای خود قرار داده اند.

ژنرال «جمعه گل همت» رئیس پلس کنر در این راستا گفت که نظامیان پاکستانی ۱۲ راکت به شهر «سرکانو» کنر پرتاب کرده اند.

وی افزود که در نتیجه این حملات خمپاره ای یک غیرنظامی جان باخت و خسارات مالی فراوانی به شهروندان این منطقه وارد شد.

گفتنی است که نظامیان پاکستانی از چند سال گذشته به این سو بارها ولایت‌های شرقی افغانستان را آماج حملات خمپاره ای خود قرار داده اند که در نتیجه آن تاکنون صدها نفر کشته و زخمی و خسارات هنگفت مالی به شهروندان این ولایت‌ها وارد شده است.

با این وجود اما دولت افغانستان تاکنون نتوانسته اقدام عملی را برای جلوگیری از حملات خمپاره ای پاکستان به خاک افغانستان انجام دهد.