به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ریک پری» وزیر انرژی آمریکا که به عربستان رفته است، در کنفراس خبری مشترک با «خالد الفالح» همتای سعودی خود، گفت: هنوز هرگونه اظهارنظر درباره مذاکره با ریاض درباره همکاری هستهای زود است.
وی افزود: هنوز در مراحل مقدماتی هستیم حالآنکه فکر میکنم هر دو طرف برای رسیدن به تفاهم تلاش میکنند.
گفتنی است اظهارات پری در حالی مطرح شد که الفالح از قصد ریاض برای دعوت از شرکتهای آمریکایی برای مشارکت در برنامههای هستهای عربستان خبر داد و مدعی شد اصلا قصد نداریم از این فناوری برای مقاصد نظامی استفاده کنیم!
این درحالی است که رویتزر پیشتر در گزارشی از مذاکره شرکت آمریکایی «وستینگهاس» با سایر شرکتهای آمریکایی خبر داده بود تا واشنگتن را برای ساختن ۲ رآکتور هستهای برای ریاض قانع کند.
آمریکا اغلب در قراردادهای ساخت رآکتور، طرف مقابل را به امضای تعهدنامه عدم تولید سوخت قابل استفاده در تسلیحات اتمی وادار میکند حالآنکه ریاض تاکنون از امضای هرگونه توافقی که این کشور را از توانایی غنیسازی اورانیوم محروم کند، طفره رفته است.
ریک پری بعد از عربستان راهی امارات و قطر خواهد شد.
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