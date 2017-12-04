اشتغال۷۵هزار مددجو ازابتدای سال/تاسیس صندوق ضمانت تسهیلات مددجویی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله عبدالملکی در نشست خبری با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت کمیته امداد تاکنون ۱.۵میلیون طرح اشتغال اجرا شد گفت: با اجرای این تعداد طرح علاوه بر این که ۷۰۰ هزار خانوار مددجو خودکفا شدند، ارزش افزوده قابل توجهی نیز در اقتصاد کشور ایجاد شد.
عبدالملکی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال زایی در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش یافته است افزود: طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۱۴۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شود که در هشت ماهه نخست امسال در مجموع با پرداخت تسهیلات و کاریابیها ۷۵ هزار مددجو شاغل شدهاند.
وی با اعلام اینکه طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد متحول میشوند از اجرای نظام جدید اشتغالزایی مددجویان خبر داد و گفت: فرصتهای شغلی ایجاد شده مشاغل خرد و از هم گسسته بودند اما در این نظام جدید خوشههای جدید متناسب با ظرفیتهای مناطق مختلف و استعدادهای مددجویان طراحی شده است.
عبدالملکی ادامه داد: هم اکنون طرحهای اشتغالزایی مددجویان بهطور سنتی بیشتر در زمینههای کشاورزی، دامداری، قالیبافی و خیاطی اجرا میشود این در حالیست که ۷۲ هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که از این تعداد پنج هزار نفر از آنها نخبه محسوب میشوند بنابراین این نهاد در تلاش است باتوجه به ظرفیت مددجویان طرحهای اشتغالزایی را به سمت طرحهای دانشبنیان سوق دهد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد پایداری و درآمد بالا را دو مزیت مهم طرحهای اشتغال دانشبنیان نسبت به طرحهای سنتی دانست و گفت: مددجویان تحت حمایت موتور محرکه اقتصاد هستند که اگر تسهیلات و امکانات لازم برای اشتغال این افراد فراهم شود این افراد تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور خواهند گذاشت.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد تنها نهادی است که زنجیره اشتغال را از ابتدا تا انتها انجام میدهد توضیح داد: سایر سازمانها برای اشتغال فقط به پرداخت تسهیلات اکتفا میکنند این در حالیست که کمیته امداد برای اشتغال مددجو هفت مرحله – مزیت سنجی، استعداد سنجی، مشاوره شغلی، آموزش، پرداخت تسهیلات، نظارت و پایدار سازی را طی می کند و از طریق شرکتهای معین برای محصولات مددجویان بازاریابی میکند.
جزئیات تاسیس صندوق ضمانت تسهیلات مددجویان
درباره علت تاسیس «صندوق ضمانت تسهیلات مددجویان» گفت: اگرچه بانک مرکزی و بانکهای عامل با یک ضامن برای پرداخت تسهیلات به مددجویان موافقت کردند اما وضعیت اقتصاد افراد تحت حمایت به گونهایست که حتی امکان معرفی یک ضامن را ندارند.
وی با بیان اینکه بر این اساس تصمیم گرفته شد با تاسیس صندوق ضمانت تسهیلات مددجویان این مشکل برطرف شود افزود: هم اکنون مدلهای مشابه خارجی و داخلی این صندوق در کمیته امداد در حال بررسی است.
عبدالملکی درباره تامین منابع مالی صندوق ضمانت تسهیلات گفت: نیاز است دولت در بودجه سال ۹۷ منابع مالی به این صندوق اختصاص دهد. همچنین پیشنهاد انتقال سهام عدالت مددجویان به این صندوق داده شده است. از سوی دیگر اگر یارانه واریزی و افزایش مستمری مددجویان به «صندوق قرضالحسنه امداد ولایت» واگذار شود میتوان از این منابع به عنوان ضمانت تسهیلات پرداختی استفاده کرد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با تاکید بر اینکه اگر منابع مالی صندوق قرضالحسنه امداد ولایت تقویت شود میتواند پشتوانهای برای ضمانت مددجویان باشد گفت: متاسفانه با وجود گذشته هشت ماه و وعدههای بسیار، افزایش مستمری مددجویان هنوز توسط سازمان هدفمندی یارانهها واریز میشود.
دولت اقساط وامهای مددجویان زلزلهزده را ببخشد
وی با اعلام اینکه در زلزله غرب کشور دو هزار و ۲۵۰ طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد خسارت دید گفت: طبق ارزیابی اولیه خسارت وارده ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
عبدالملکی با بیان اینکه به علت آسیب دیدن طرحهای اشتغال مددجویان این مناطق، خانوارهای خودکفا شده دوباره به چرخه حمایتی کمیته امداد باز می گردند گفت: دولت پرداخت اقساط تسهیلات بانکی را برای زلزلهزدگان تا دوسال استمهال کرده است که تقاضا داریم دولت این مدت را برای مددجویان به سه سال افزایش دهد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با یادآوری اینکه منابع مالی کمیته امداد محدود است گفت: همچنین از دولت درخواست داریم خسارت وارده شده به طرحهای اشتغالزایی را از طریق بودجه ستاد بحران با کمک بلاعوض پرداخت کند و اقساط وامهای پرداختی مددجویان به طور کامل بخشوده شود.
وی با اشاره به اینکه بیشتر طرحهای خسارت دیده مربوط به طرحهای دامداری است افزود: در این حادثه پنج هزار و ۳۰۰ راس دام مربوط به مددجویان تحت حمایت به دلیل ریزشآوار، جراحت و کمبود علوفه تلف شدند که بر این اساس باید ستاد بحران کشور این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
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