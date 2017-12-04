غبار صبحگاهی تا روز چهارشنبه بر نواحی مرکزی اصفهان حاکم است

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی دو روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر استقرار جو نسبتاً پایدار بر روی استان اصفهان در این بازه زمانی است.

وی با اشاره به اینکه طی دو روز آینده در اکثر مناطق استان آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود، ابراز داشت: امروز تا اوایل روز چهارشنبه در نواحی مرکزی و شهرهای صنعتی غبار به ویژه در اوایل صبح خواهیم داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیزاضافه کرد: در این بازه زمانی در اکثر مناطق استان اصفهان شاهد افزایش یک تا دو درجه‌ای دمای هوا خواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده چوپانان با دمای هوای ۱۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود، افزود: همچنین دمای هوای بوئین میان دشت با ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر به عنوان سردترین نقطه استان اصفهان معرفی شده است.