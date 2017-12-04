به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حاشیه دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال آلبانی گفت: در دستور کار ما گسترش فعالیت های بین المللی با کشورهای متعددی قرار دارد و در این راستا با کشورهای مختلفی تفاهم نامه امضا کردیم و در حال اجرای آنها هستیم.

وی ادامه داد: لازمه موفقیت تیم ملی در جام جهانی برگزاری دیدارهای تدارکاتی خوب بود. ما در این راستا یکی از بهترین کمپ های مسکو را برای تیم ملی در نظر گرفته ایم. این کمپ قبل از این برای تیم ملی ایتالیا بود اما بعد از اینکه نتوانستند به جام جهانی صعود کنند ما قراردادش را امضا کردیم.

مهدی تاج ادامه داد: قطعا تیم ملی ایران دو بازی بسیار قوی برگزار خواهد کرد. ما دو جلسه با کی روش در مسکو داشتم و بحث های متفاوتی داشتیم و ادامه اش را امروز انجام خواهیم داد. تیم های مد نظر را ما به سرمربی تیم ملی معرفی می کنیم و این کی روش است که تصمیم نهایی را می گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تلاش های صورت گرفته برای حل مشکل میزبانی با عربستان گفت: ما باید از حیثیت و امنیت کشور دفاع کنیم. ما در کشورمان امنیت بالایی وجود دارد. تمام کشورهایی که در کمیته مسابقات هستند به ایران آمده بودند که دیده بودند ایران کشور امنی است. فوتبال آسیا نباید بپذیرد که میزان میانگین تماشاگرانش پایین بیاید. اگر ای اف سی حق میزبانی را نپذیرد قطعا کیفیت را هم از بین خواهد برد.

مهدی تاج در مورد جلسه با کارلوس کی روش گفت: فدراسیون اصولی برای خودش دارد که باید رعایت شود. قراردادی بین ما و فدراسیون است که باید اجرا شود. جلسات متعددی با ایشان داشتیم و طبیعی است که اختلاف نظرهایی بوجود بیاید اما الان مشکل خاصی نداریم. وی ادامه داد: ما باید تمام توان و تلاشمان را بکنیم که تیم ملی در ۲۷۰ دقیقه ای که در جام جهانی پیش رو دارد سربلند باشد و مردم راضی باشند و بپذیرند که فوتبال ما رشد کرده است. برای همین باید تلاش زیادی داشته باشیم تا تیم ملی بتواند برای حضور در جام جهانی آماده شود.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: همه باید برای حمایت از تیم ملی یکدست باشند. کسانی هم که انتقاد می کنند قطعا ایران را دوست دارند و برای کشور زحمت کشیده اند. باید به بهترین شکل از ایران دفاع کنیم. اگر خطایی صورت گرفته است ما باید در موردش توضیح بدهیم. برخی موارد هم افراد با یکدیگر اختلاف سلیقه دارند. ما مکلف هستیم که در مواردی که سوال وجود دارد پاسخ بدهیم.

مهدی تاج در مورد تفاهم نامه با آلبانی گفت: قرارداد و تفاهم نامه ما با این کشور در مورد توسعه داوری و برنامه ریزی برای استفاده از کمپ تیم های ملی یکدیگر است که هم آنها می توانند از کمپ ما استفاده کنند و هم ما می توانیم از کمپ های این کشور استفاده کنیم. ان شالله به زودی با قطر هم یک تفاهم نامه امضا خواهیم کرد که برگزاری اردوها و بازیها در این کشور در آن گنجانده خواهد شد.