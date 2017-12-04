طاهر نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۶۰ قنات در چهارمحال و بختیاری با کاهش آب دهی مواجه شده است، اظهار داشت: خشکسالی و کاهش بارش ها موجب کاهش آب دهی قنات های چهارمحال و بختیاری شده است.

وی عنوان کرد: قنات های چهارمحال و بختیاری بین ۴۰ تا ۸۰ درصد با کاهش آب دهی مواجه شده است.

مدیرآب و خاک و امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کاهش بارش برف در چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در کاهش آبدهی قنات چهارمحال و بختیاری داشته است.

۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شده است

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۸۰ قنات در چهارمحال و بختیاری خشک شده است.

مدیرآب و خاک و امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تعداد کل قنات چهارمحال و بختیاری ۸۴۰ قنات است.

وی اظهارداشت: باید از منابع اب زیرزمینی به صورت بهینه استفاده کرد.