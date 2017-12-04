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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

رئیس انجمن علوم خاک ایران:

۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سالانه تغییر وضعیت می دهند

۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سالانه تغییر وضعیت می دهند

قزوین- رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت : سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر وضعیت وتبدیل می شوند که تداوم این روند امنیت غذایی را دچار مشکل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گرجی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی خاک که در مجموعه باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: امنیت غذایی فقط کمیت نیست بلکه باید کیفیت آن نیز مورد توجه قرار گیرد همانطور که عدم  توجه به خاک  کشور  بحران آب را بدنبال خواهد داشت.

وی افزود: توجه به مدیریت خاک، ضمن افزایش کیفیت  آن  تاثیر قابل توجهی بر افزایش کمی منابع آب و بهره‌وری آن و همچنین ارتقاء کیفیت آب دارد بنابراین  حفاظت از خاک، ضمن کاهش هزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان، باعث افزایش بهره‌وری آب نیز خواهد شد.

گرجی با بیان اینکه ۹۹ درصد غذای انسانها در جهان  بواسطه خاک تولید می شود گفت: تولید محصولات کشاورزی  و تامین امنیت غذایی، تولید پوشاک، چوب، گیاهان دارویی، تنظیم گازهای هوا و تعادل بخشی به آن،   دفن پسماندها، تصفیه آلاینده‌ها و فاضلاب، کاربرد عمرانی، صنعتی، داروسازی و تولید انرژی از جمله خدمات و کاربرد خاک در جامعه است اما  به تازگی بشر از  این منابع خدادادی  غافل شده است.

رئیس انجمن علوم خاک ایران با اشاره به کمبود آب در کشور گفت : حدود ۸۰ درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می شود که بستر آن خاک است و اگر مدیریت مناسبی برای خاک اندیشیده نشود خاک نیز دچار چالش می شود بنابراین بهبود مشکل آب در کشور  بدون مدیریت خاک امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی بر لزوم اهمیت و توجه به خاک بمنظور تداوم حیات بشری تاکید کرد و خاطر نشان کرد: با مدیریت های خاص، بهینه و حفاظت بر خاک می توان از تخریب و آسیب خاک جلوگیری کرد.

کد مطلب 4162965

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