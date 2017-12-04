ایران آماده صدور گاز به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صبح امروز پس از دیدار با میهایلی وارگا، وزیر اقتصاد مجارستان با بیان این که شرکت نفت و گاز مجارستان (MOL) در برخی از زمینه‌های انرژی علاقمند به فعالیت در ایران هستند، گفت: ایران نیز آمادگی خود را برای فعالیت شرکت‌های مجارستانی در پروژه‌های نفتی اعلام کرده است.

وی از حضور در بخش گاز پاکستان و سوآپ نفت خزر به عنوان پروژه‌های مورد علاقه مجارستان برای همکاری با ایران نام برد و افزود: مجارستان تجربه فعالیت در بخش گاز پاکستان اعم از اکتشاف و تولید را دارد و سال‌ها در این کشور فعالیت داشته است.

وزیر نفت ادامه داد: البته مشکل ما برای حضور در بخش گاز پاکستان، این است که این کشور درباره این که چگونه می خواهد در برابر قرارداد معتبر صادرات گاز ایران به پاکستان رفتار کند، جواب مشخصی ندارد.

زنگنه با بیان این که ایران برای همکاری با مجارستان آماده است اما ضروری است درباره جزئیات این همکاری مذاکرات بیشتری میان شرکت‌های ۲ کشور انجام شود، افزود: شرکت‌های مجارستانی همچنین برای خرید نفت از ایران ابراز علاقه کرده‎اند.

وی با اشاره به این که شرکت نفت و گاز مجارستان تاکنون یک محموله نفت از ایران خریداری کرده است، در پاسخ به این سوال که آیا مجارستانی ها علاقمند به حضور در بخش بالادست صنعت نفت ایران هستند، اظهار کرد: علاقمند به مطالعه در بخش‌های محدودی از بالادست صنعت نفت هستند.