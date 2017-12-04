تعادل مناسب بین حفظ منابع پایه و توسعه پایدار کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز دوشنبه در نشست هم اندیشی خاک که با حضور کامبیز بازرگان رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران، سعید سعادت مدیر کل محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی، معاونین ومدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و اساتید دانشگاه ها و محققین در مجموعه باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: افکار عمومی جامعه باید توجه به منابع پایه آب و خاک باشد زیرا توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در صیانت از این منابع خدادادی است.

وی به اهمیت دشت حاصلخیز قزوین در تامین امنیت غذایی کشور و استان اشاره کرد و اظهار داشت : استان قزوین پتانسیلی برای تامین امنیت غذایی دارد که در این راستا اقدامات خوبی از دهه ۴۰ و ۵۰ با تشکیل سازمان عمران دشت قزوین در زمینه توسعه اراضی کشاورزی و باغی و دامی و همچنین استفاده بهینه ازمنابع پایه در این دشت انجام شده و ادامه دارد.

متقی فرد تصریح کرد: استان قزوین با دارا بودن یک درصد از خاک کشور ۵ درصد تامین غذای کشور را بر عهده دارد که با تولید ۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین امنیت غذایی استان در سطح کشور نیز تاثیر گذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در بحث تولید شیر؛ روزانه یک هزار و ۷۰۰ تن و سالیانه ۶۰۰ هزار تن شیر در استان تولید می شود که امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ پایان برنامه شش؛ این میزان تولید به یک میلیون تن در سال برسد.

متقی فرد اضافه کرد: باید فرهنگ استفاده از مواد پروتئینی علی الخصوص شیر را در کشور نهادینه کرد و با حفظ این هدف باید به مسایل آب و خاک و همچنین محیط زیست نیز توجه ویژه ای شود تا دستخوش نابودی نشود.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین نیز در این نشست هم اندیشی گفت : هم اکنون ۴۸۹ هزار هکتار میزان اراضی قابل کشت در دشت قزوین وجود دارد که در مقایسه با سایر استانهای کشور، استان قزوین رتبه هفتم را داردو در حال حاضر نیمی از اراضی قابل کشت است.

مهرزاد مستشاری تحویل حجمی آب و ایجاد تشکل آب بران، تجربه اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، وجود کشاورزان پیشرو و حاضلخیز بودن را مهمترین ویژگیهای دشت قزوین ذکر کرد.

مستشاری؛ پدیده آوارگی زیست محیطی، ذخایر استراتژیک آب و به مرز هشدار رسیدن و فرسوده شدن خاک، تشدید آلودگی منابع آب زیر زمینی، تشدید روند کاهش مواد آلی خاک، استفاده نادرست از نهاده های کشاورزی وافزایش شوری خاک را از مهمترین تهدیدات دشت قزوین برشمرد.

به گفته ی وی؛ تامین منابع جدید آب در دشت قزوین، احیای مدیریت یکپارچه دشت، تغییر الگوی کشت، پایش منابع آب و خاک، تخصیص ردیف بودجه جداگانه برای احیای خاک استان، بهره مندی از تجربیات مشابه در داخل و خارج، مدیریت واحد در احیای دشت قزوین و الزمات حقوقی و قانونی در راستای احیای دشت می تواند مهمترین راهکار برای نجات دشت قزوین باشد.