پیش بینی حضور ۲۰۰۰ چشم پزشک در کنگره امسال/۱۹مهمان خارجی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترحیدر امینی در روز پیش کنگره بیست و هفتمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران در روزهای ۱۳ تا ۱۶ آذر ۹۶ در مرکز همایش های رازی، اظهارداشت: این کنگره همه ساله به منظور ارتقاء سطح علمی چشم پزشکان کشور و تبادل نظر در مورد مسائل حوزه چشم پزشکی برگزار می شود.

وی با اشاره به روزهای برگزاری کنگره، افزود: هدف ما این است که در این کنگره اغلب بیماری های چشم و جدیدترین راه های تشخیصی و درمانی بیماری های چشم را مورد بررسی قرار دهیم.

امینی توضیح داد: در روز اول کنگره(۱۳ آذر) گروه های فوق تخصصی چشم شامل رتین، قرنیه، استرابیسم، پلاستیک یووییت و گلوکوم برنامه های خود را عمدتا با شرکت و سخنرانی مهمانان خارجی برگزار می کنند و آخرین دستاوردهای علمی در رشته های چشم پزشکی ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه چشم پزشکان جوان که جهت همکاران فلوشیپ و دستیار تدارک دیده شده در ساعات بعد از ظهر روز اول کنگره برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری ١١ سمپوزیوم و ٣٠ کارگاه توسط اساتید رشته های مختلف چشم پزشکی در خلال کنگره، گفت: در کنگره امسال ۱۹ سخنران مهمان داریم که ٦نفر از امریکا، ٤ نفر از انگلستان و مهمانانی از کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند، سنگاپور، ترکیه و هنگ کنگ نیز حضور خواهند داشت.

دبیر علمی کنگره چشم پزشکی ایران، اظهارداشت: از دیگر برنامه های کنگره، برپایی جشنواره فیلم، عکس، مقالات آزاد و برنامه پرستاری است. همچنین، در روز بعد از کنگره برنامه جراحی زنده در مراکز چشم پزشکی نور، نگاه، بصیر و ایرانیان انجام خواهد شد.

دبیر علمی ادامه داد: علاوه بر ارائه مطالب علمی، نمایشگاه تجهیزات چشم پزشکی نیز با حضور شرکت های داخلی و خارجی در خلال برگزاری کنگره برپا می شود که تلاش کرده ایم جدیدترین وسایل و دستگاه های مورد نیاز چشم پزشکان در این نمایشگاه به معرض نمایش در بیاید.

وی با اعلام اینکه تا کنون بیش از ۱۴۰۰ نفر برای حضور در کنگره ثبت نام شده اند، افزود: اغلب این افراد، چشم پزشکان و دستیاران این رشته هستند که امید می رود با ثبت نام در محل برگزار ی کنگره، تعداد شرکت کنندگان به ۲۰۰۰ نفر نیز برسد

دبیر علمی کنگره در پایان از همکاران چشم پزشک درخواست کرد در برنامه های علمی کنگره شرکت کنند، تا همانند سال های گذشته رضایت مندی و افزایش مهارت های علمی و عملی شرکت کنندگان را به همراه داشته باشد.