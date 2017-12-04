لزوم تامین زیرساخت های ارتباطی در زمان حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده یکی از اپراتورهای همراه کشور، گفت: استان کرمان روی خط زلزله است و سابقه طولانی در زلزله دارد و این موضوع نشان می دهد که باید زیرساخت های مورد نیاز ارتباطی را در شرایط بحران در اختیار داشته باشیم.

وی با اشاره به زمین لرزه ۶.۱ ریشتری در روز جمعه تصریح کرد: اگر اقدامات پیشگیرانه در مقاوم سازی واحدهای مسکونی انجام نشده بود بالغ بر ۶۰۰ کشته و هزار مجروح بر جای می ماند.

استاندار کرمان به پهناوری استان کرمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: نمی توانیم در زمان بروز حوادث زیرساخت های ارتباطی لازم را نداشته باشیم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه در هر سال بالغ بر هزار زمین لرزه در استان کرمان رخ می دهد، گفت: ارتباطات برای ما حیاتی است و نباید به آن با نگاهی اقتصادی نگاه کرد.

وی تاکید کرد: آماده هستیم که پیگیری های لازم از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای تامین زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز را داشت باشیم.

حل مشکل ارتباطی ۸۰ روستای زلزله خیز بخش کوهساران

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان نیز گفت: اگر اپراتورهای تلفن همراه به تعهدات خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات ما حل می شود.

مسعود الهامی ادامه داد: برای حل مشکلات ارتباطی ۸۰ روستا و ۱۹ جاده مکاتبات زیادی انجام شده است و در کنار آن کارهای توسعه ای زیادی نیز انجام شده است.