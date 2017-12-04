دانشجویان ابزار سیاسی دیگران نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) تصریح کرد: بشریت امروز بیش از هر زمان دیگری به تعالیم انبیای الهی نیاز دارد. گرچه این نیاز، همیشگی است اما در برهه هایی سرگردانی بشر اقتضا می کند که تعالیم و آموزه های انبیا بیش از قبل شنیده و عمل شود.

علم بدون دین نمی تواند همه نیازهای بشر را تأمین کند

رئیس قوه قضاییه افزود: در قرون گذشته بویژه در مغرب زمین، بشر با ادعای یافتن راه و اتکا به عقلانیت خود نسبت به تعالیم انبیا احساس بی نیازی می کرد. شاید نوعی تکبر و تبختر علمی باعث شده بود که برخی نظیر مارکس، دین را افیون ملت ها بشمارند اما امروز بعداز چند قرن نیاز بشر به تعالیم انبیا و عبور از مرزهای علم به عنوان امری که نیاز بشریت را در همه ابعاد تأمین کند، احساس می شود.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دانشمندان علوم تجربی و فلاسفه علم نیز بر این امر واقف شده اند که علم به خودی خود نمی تواند نیازهای معنوی بشر را تأمین کند، اظهار کرد: وقتی به عالم غیب ایمان بیاوریم، اتصال به این عالم برای ما ضروری و حیاتی می شود زیرا می بینیم که تمام وجودمان وابسته به عوالم دیگر است. اگر حس کنیم که عوالمی ورای این عالم وجود دارد، تلاش می کنیم که راهی به سوی این عوالم بیابیم و اینجاست که ضرورت بهره مندی از تعالیم انبیا الهی و ائمه معصومین (ع) برای انسان ملموس می شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعابیر پیرامون پیامبر (ص) در قرآن و سنت تعابیر بسیار بلند و عجیبی است، به تبیین بخشی از توصیفات حضرت امیر المومنین علی (ع) درباره پیامبر (ص) در خطبه اول نهج البلاغه پرداخت و تصریح کرد: در بخشی از خطبه اول درباب ارسال رسل و بعثت انبیا، حضرت علی (ع) می فرمایند «فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُلَهُ وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَهُ لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّرُوهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّوا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ ... إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ تمام نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذاً عَلَی النَّبِیِّینَ مِیثَاقُهُ مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ کَرِیماً مِیلَادُهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ یَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ أَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ »

آیت الله آملی لاریجانی توضیح داد: براساس فرموده امیرالمومنین (ع)، خداوند پیامبران خود را پی در پی مبعوث کرد تا میثاق فطرت را از مردم بگیرند و نعمت های فراموش شده را به او یادآوری کنند. همچنین پیامبران برای برانگیختن گنجینه های خرد انسان مبعوث شدند. حضرت علی (ع) پس از وصف اهداف پیامبران می فرماید که خداوند حضرت محمد مصطفی (ص) را برگزید و به واسطه آن، وعده الهی منجز شد و نبوت به پایان رسید. وعده بعثت پیامبر (ص) و اوصاف آن حضرت به انبیای پیش از ایشان ابلاغ شده بود. میلاد آن حضرت میلاد بسیار مبارکی است زیرا در زمانی پا به عرصه حیات نهاد که مردم بسیار مشتت و متفرق بودند.

رئیس قوه قضاییه افزود: این کلام امیر المومنین نشان می دهد که مردم دارای میثاق فطرت هستند که بررسی این امر یک بحث معرفت شناختی بسیار مهم است. کسانی که امروز مدعی هستند معارف دینی نمی تواند در مباحث انسان شناسی، جامعه شناسی و معرفت شناسی سخن بگوید، باید تعابیری مانند میثاق فطرت را معنا کنند تا متوجه شوند اینگونه معارف به چه مقوله‌ای مربوط می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر مشخص می شود که نعمت هایی از سوی انسان مورد فراموشی قرار می گیرد که بزرگترین نعمت، معرفت حق تعالی است. همچنین به گفته علی (ع)، اولاً انسانها دارای دفائن عقول و گنجینه های خرد هستند و ثانیاً اینکه انبیا برای برانگیختن این گنجینه ها مبعوث شده اند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به نظر می رسد بتوان با استفاده از این مفاهیم یک نظام تعلیمی و تربیتی ویژه را استخراج کرد، افزود: این تصویر که انسانها خود دارای دفائن عقول‌اند و انبیاء الهی برای برانگیختن این گنجینه‌های خرد آمده‌اند، نکته بسیار عمیق انسان شناختی، روانشناختی و معرفت شناختی است. ما زمانی ارزش کار انبیای الهی را می فهمیم که نیاز به اتصال به عوالم دیگر را با تمام وجود احساس کنیم و بدانیم که قرآن به عنوان یک گنجینه، انسان را از عوالم دیگر باخبر می سازد؛ لذا تأمل در این معنا نیاز انسان به انبیا را تشدید می کند و موجب می شود که شاکر نعمت عظیم بعثت پیامبر (ص) باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: براین اساس باید میلاد پیامبر اکرم (ص) را یک عید بزرگ برای خود بدانیم و به ساحت قدسی آن حضرت توسل و طلب شفاعت کنیم تا قدری توانسته باشیم برای اعتلای معنوی خود از این موائد خاصه بهره مند شویم.

وحدت بزرگترین نیاز امروز جهان اسلام است

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ابداع حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اعلام هفته وحدت در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص)، تصریح کرد: ابتکار نامگذاری هفته ای به نام وحدت، تأسیسی بسیار مهم و نشان دهنده پیش بینی عظیم حضرت امام (ره) از وضعیت امروز جهان اسلام بود. در شرایطی قرار داریم که بیش از هر زمانی نیاز به وحدت را احساس می کنیم زیرا امروز بزرگترین سلاح سلطه گران جهان، تفرقه افکنی در بین مسلمانان است چنانکه افرادی را به نام مسلمان در قالب گروههای تروریستی، سازمان دهی و تربیت می کنند تا هم چهره اسلام را مشوه کنند و هم کشورهای اسلامی را درگیر و مشغول سازند.

موارد اختلافی میان مسلمانان به حدی نیست که دشمنان بخواهند سوءاستفاده کنند

آیت الله آملی لاریجانی وحدت را بزرگترین نیاز امروز جهان اسلام توصیف کرد و گفت: موارد اختلافی میان مسلمانان به حدی نیست که دشمنان بخواهند سوءاستفاده کنند. همه ما دارای کتاب واحد، پیامبر واحد و قبله واحد هستیم لذا باید برای نزدیکی هرچه بیشتر و ایجاد وحدت که حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه از منادیان و معماران این تفکر بود، تلاش کنیم تا خدای ناکرده این بنیان تضعیف نشود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وحدت میان مسلمانان را باید در داخل و خارج از کشور پیگیری کنیم، اظهار کرد: متأسفانه برخی اوقات نداهای تفرقه افکنانه از هر دو سو شنیده می شود که باید هم اهل سنت و هم اهل تشیع نسبت به چنین شیطنت هایی هوشیار باشند و سلاح دشمن را که همان تفرقه افکنی است، از او بگیرند. حضرت امام (ره) همواره می فرمودندکه اگر مسلمانان با حجم انبوه جمعیت خود متحد شوند هیچ قدرتی نمی تواند در مقابلشان بایستد. امیدواریم همه مسلمانان این پیام را که برخاسته از ندای قرآنی «و لا تفرقوا» است، بشنوند و به آن عمل کنند.

دانشجویان ابزار سیاسی دیگران نشوند

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، این روز را به همه دانشجویان کشور تبریک گفت و با آرزوی موفقیت برای آنان خاطرنشان کرد: دوران دانشجویی و جوانی بهترین دوران عمر انسان است که باید قدر آن را بداند و فرصت ها را مغتنم بشمارد. این ایام بهترین زمان برای تحصیل علم، تهذیب نفس، آرمان خواهی و دنبال کردن ارزشهای اسلام و انقلاب است زیرا دانشجویان در این دوران در بالاترین سطح از نشاط برای فعالیت های علمی و اجتماعی قرار دارند و می توانند از این فرصت برای ترقی هرچه بیشتر و استکمال خود استفاده کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انسان در هر دوره ای از زندگی باید به فکر استکمال خود باشد، ایام جوانی را مستعدتر برای این امر دانست و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم، مطالبه گری دانشجویان است. دانشجو باید به نقد وضعیت موجود، مسئولین، مسئولیت ها و عملکردها بپردازد منتها این نقد باید همراه با بصیرت و قصد اصلاح باشد تا به تخریب و توهین نینجامد.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه بصیرت اقتضا می کند دانشجو ابزار سیاسی دیگران نباشد، خاطرنشان کرد: روز دانشجو نماد استقلال خواهی و مبارزه با سلطه است. استکبارستیزی در جمهوری اسلامی یک ارزش است که باید دانشجویان پیش قراول آن باشد و در کنار آن با نقد سازنده به اصلاح امور کمک کنند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جهاد علمی از سوی دانشجویان اظهار کرد: هیچ کشوری بدون علم نمی تواند پیشرفت کند و دارایی اصلی هر کشوری تولیدات علمی آن کشور است که دانشجویان باید در این عرصه پیشگام باشند. البته باید در کنار کار علمی مستمر و تولید علم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تربیت بُعد معنوی شخصیت و بهره مندی از ساحت استادان فاضل فراموش نشود تا بتوان پیشرفتی همه جانبه داشت.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با مواد مخدر در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.