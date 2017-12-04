سرعت وزش باد دربلوچستان ۸۰کیلومتر برساعت/یخبندان شبانه ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی کاهش دما در سیستان و بلوچستان تا روز چهارشنبه تداوم دارد و طی این مدت در نیمه شمالی و جنوب شرق استان یخبندان نسبتا شدید شبانه پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه امروز سردترین روز زاهدان در سال ۹۶ تاکنون بوده، افزود: دمای شهر هوای زاهدان بامداد امروز در سردترین لحظات به منفی ۶ درجه سلسیوس رسید.

وی ادامه داد: سرمای هوا اکثر نقاط شمالی استان سیستان و بلوچستان را در برگرفته است به طوری که صبح امروز دمای هوا در ایستگاه های زابل، هامون، زهک، نصرت آباد و خاش نیز به زیر صفر رسید.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه به علت وزش بادهای جنوبی افزایش دما به صورت موقت پیش‌بینی می‌شود به طوری که بعید به نظر می‌رسد در روزهای پنجشنبه و جمعه دمای زیر صفر در سطح استان به ثبت برسد.

وی خاطر نشان کرد: اما مجدداً از روز شنبه هفته آینده با نفوذ توده هوای سرد به استان شاهد کاهش دما خواهیم بود به طوری که کمینه دما در هفته آینده در زاهدان به حدود ۵ درجه زیر صفر می‌رسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرعت وزش باد در منطقه سیستان به نسبت شدید است به گونه ای که سرعت وزش باد امروز صبح در محدوده شهرستان زهک به ۵۴ کیلومتر بر ساعت رسید که موجب کاهش شعاع دید افقی به حدود ۴ هزار متر در این منطقه شده است.

ملاشاهی افزود: همچنین طی امروز علاوه بر سواحل و روی دریای عمان در برخی نقاط نیکشهر، قصرقند، راسک، فنوج، کنارک تا زرآباد و همچنین چابهار به سمت گواتر و بخش های جنوبی سراوان، مهرستان و سیب وسوران و محدوده شهرستان های دلگان و بزمان سرعت باد حدود ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می شود که سبب گردوخاک و کاهش دید می شود.

وی با اشاره به اینکه در اواخر وقت امروز از سرعت باد در نواحی جنوبی سیستان و بلوچستان کاسته می شود، ادامه داد: اما در سواحل و جنوب شرق استان وزش باد تا بعد از ظهر سه شنبه همچنان قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی این مدت مواج پیش بینی می شود، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۶ درجه سانتیگراد زیر صفر و راسک با حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.