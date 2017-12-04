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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

فرماندار سمنان:

مبلمان شهری سمنان برای استفاده معلولان مناسب سازی شود

مبلمان شهری سمنان برای استفاده معلولان مناسب سازی شود

سمنان - فرماندار سمنان گفت: اصلاح مبلمان شهری برای استفاده معلولان در اولویت قرار گیرد چرا که یکی از مشکلات این قشر در تردد روزمره شان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با چند معلول سمنانی ضمن بیان اینکه امروز یکی از مشکلات معلولان تردد در معابر است، تاکید کرد: توصیه ما به مدیریت شهری سمنان این است که مبلمان شهری ویژه معلولان را اولویت ببخشند.

وی افزود: تردد معلولان در سطح شهر عمدتاً به دشواری هایی همراه است و مهم‌ترین مطالبات این افراد از مسئولان، اصلاح فیزیکی و مبلمان شهری برای بهبود شرایط زندگی این افراد محسوب می شود.

فرماندار سمنان همچنین ارتقای فرهنگ ترافیکی و فرهنگ عمومی در مواجهه با معلولان را نیز مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: باید بدانیم که رفتار مناسب با معلولان در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

دانایی با بیان اینکه عرصه برای تسهیل تردد و فعالیت معلولان می بایست فراهم شود، بیان کرد: در آینده نزدیک برنامه های خوبی برای معلولان در سطح شهرستان سمنان اجرایی می شود.

وی افزود: معلولان در زمره اقشاری هستند که بیشترین ظرفیت های هنری، ورزشی و علمی را دارند لیکن باید به آنها بها داد.

کد مطلب 4162989

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