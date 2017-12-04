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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

دقایقی قبل؛

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حالی نوسود کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حالی نوسود کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- دقایقی قبل، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی نوسود از استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام  مرکز لرزه نگاری کشور، زلزله ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی نوسود از استان کرمانشاه را لرزاند.

محل وقوع این زمین لرزه کشور عراق و حوالی نوسود از استان کرمانشاه  و زمان دقیق آن ساعت ۱۳ و ۴۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه امروز ۱۳ آذر ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و طول جغرافیایی ۴۵.۷۷ ساعت و عرض جغرافیایی ۳۵.۳ ساعت رخ داد.

این زمین لرزه در ۴۲ کیلومتری نوسود استان کرمانشاه، ۴۴ کیلومتری مریوان استان کردستان و ۴۵ کیلومتری نودشه استان کرمانشاه به وقوع پیوسته است و این شهرها نزدیکترین نقاط به مرکز زلزله بوده اند.

  

کد مطلب 4162994

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