به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، زلزله ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی نوسود از استان کرمانشاه را لرزاند.

محل وقوع این زمین لرزه کشور عراق و حوالی نوسود از استان کرمانشاه و زمان دقیق آن ساعت ۱۳ و ۴۴ دقیقه و ۵۳ ثانیه امروز ۱۳ آذر ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق ۸ کیلومتری زمین و طول جغرافیایی ۴۵.۷۷ ساعت و عرض جغرافیایی ۳۵.۳ ساعت رخ داد.

این زمین لرزه در ۴۲ کیلومتری نوسود استان کرمانشاه، ۴۴ کیلومتری مریوان استان کردستان و ۴۵ کیلومتری نودشه استان کرمانشاه به وقوع پیوسته است و این شهرها نزدیکترین نقاط به مرکز زلزله بوده اند.