ایجاد شورای نظارت بر امور معماری و عمرانی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمود نیلی احمدآبادی در مراسم کلنگ زنی ساخت مجموعه استخر و سالن بدن سازی دانشگاه تهران گفت: این مجموعه دومین استخر در پردیس شمالی دانشگاه تهران خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه برای ساخت مجموعه استخر و سالن بدن سازی دانشگاه تهران سرمایه گذاری کرده است، افزود: توجه به استانداردهای لازم برای ساخت و سازهای دانشگاهی یک اصل مهم است.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: متاسفانه در برخی موارد می بینیم که ساخت و سازهای غیر اصولی و بدون توجه به استانداردهای لازم انجام می شود.

نیلی احمدآبادی اظهار داشت: برای اینکه در دانشگاه رویه مناسب جاری باشد شورایی را برای نظارت بر امور معماری و عمرانی دانشگاه تشکیل داده ایم که از این پس هر ساخت و سازی باید در ابتدا به تایید این شورا برسد.

مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران نیز در این مراسم گفت: تا یک سال آینده دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه می توانند از مجموعه استخر و سالن بدن سازی دانشگاه استفاده کنند.

وی تاکید کرد: دانشگاه تهران دانشگاه ثروتمندی است. شاید در حال حاضر ما با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنیم اما این دانشگاه ظرفیت هایی دارد که برای سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان بخش خصوصی جذاب است.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران افزود: اعتبار دانشگاه و نام آن بزرگ ترین سرمایه این نهاد آموزش عالی است. این به ما بستگی دارد تا چه میزان می توانیم از این سرمایه ها در راستای توسعه دانشگاه استفاده کنیم.

سرسنگی اظهار داشت: در صدد هستیم، موضوع نذر و وقف فرهنگی را به شکل جدی دنبال کنیم تا با استفاده از توان خیرین و واقفان زیرساخت های فرهنگی و ورزشی دانشگاه را افزایش دهیم.

وی گفت: هرچه در بخش ورزش سرمایه گذاری کنیم کم است چراکه با این سرمایه گذاری دانشجویان را از پرداختن به ناهنجاری ها دور کرده و به سوی هنجارها سوق خواهیم داد.