نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۰ واحد صنعتی بزرگ در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داشت: از مجموع کل تعداد واحد های صنعتی چهارمحال و بختیاری تنها ۲۰ واحد صنعتی بزرگ است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد صنعتی فعال و نیمه فعال در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و مابقی واحدهای صنعتی تعطیل است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم تلاش های بسیاری برای فعال کردن واحد های صنعتی در این استان انجام شده که توانستیم اشتغال این بخش را افزایش دهیم.

تسهیلات رونق تولید در چهارمحال و بختیاری پرداخت می شوند

وی تاکید کرد: بدون سرمایه گذاری جدید شاهد افزایش اشتغال در واحد های صنعتی چهارمحال و بختیاری هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تسهیلات رونق تولید برای توسعه بخش صنعت در این استان در نظر گفته است که به واحد های صنعتی پرداخت می شود.

وی بیان کرد: واحد های صنعتی که بتوانند ۱۰ درصد اشتغال و ۱۰ درصد افزایش تولید داشته باشند از این تسهیلات برخوردار می شوند.