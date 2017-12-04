سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عوامل پلیس آگاهی شهرستان نهاوند در راستای کنترل محورهای مواصلاتی و مبارزه با قاچاق با کنترل یکی از محورهای ورودی شهرستان ۴ دستگاه خودروکامیون حامل دام را توقیف کردند.

وی افزود: در بررسی به عمل آمده از خودروها ۴۰۰ راس دام فاقد مجوز دامپزشکی کشف و اقدامات قانونی لازم در این خصوص به عمل آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند اظهارداشت: در اقدامی دیگر عوامل پلیس آگاهی شهرستان برای بررسی و کنترل خودرو و موتورسیکلت های مظنون به سرقت اقدام به سرکشی و کنترل تعمیرگاه‌ها و توقفگاه‌های وسائط نقلیه کردند.

وی گفت: دراین راستا دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی با سابقه سرقت از تهران بزرگ و یکی از شهرستانهای همجوار کشف و دراین خصوص هماهنگی های لازم برای اقدامات بعدی و اطلاع مالکان به عمل آمد.