رشد دلار با تصویب لایحه مالیاتی ترامپ/سهام آسیا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه با تاثیرگذاری تصویب لایحه کاهش مالیات بر تاجران و اوج گرفتن سهام در شاخص اس‌اندپی، دلار آمریکا به بالاترین سطح دو هفته‌ای خود جهش کرد. اقدام مجلس سنا در تصویب لایحه اصلاح مالیاتی دولت ترامپ باعث شد که احتمال افزایش شدیدتر نرخ بهره در بزرگترین اقتصاد دنیا بیشتر شود.

به عنوان یک نقطه شروع قدرتمند برای سهام اروپایی، فوتسی انگلیس ۰.۷ درصد جهش کرد.

تاجران تمرکز خود را بر روی دیدار نخست‌وزیر انگلیس، ترسا می، و رییس کمیسیون اروپا، جان‌کلود جانکر برای کار بر روی توافق برگزیت، قرار داده‌اند.

یورو ۰.۱۵ درصد نوسان داشت درحالی‌که با گزارشاتی مبنی بر نزدیک بودن توافق برگزیت، پوند بدون تغییر باقی ماند.

در همین حال ، سهام آسیایی هفته خود را با بدبیاری شروع کردند.

گسترده‌ترین شاخص ام‌اس‌سی‌آی آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپن با وحشت از این که سیاست سخت‌گیرانه‌تر آمریکا، نقدینگی را از بازارهای درحال ظهور بیرون بکشد و رشد جهانی را به خطر بیاندازد، به کمترین مقادیر ۱ ماهه خود نزدیک شد.

دلار با جهشی ۰.۷ درصدی تا نرخ ۱۱۲.۹۸ ین بالا رفت که بیشترین سطح آن از ۱۷ نوامبر تا کنون است. پیش‌بینی افزایش سریع‌تر نرخ بهره حتی درحالی که اقتصاد آمریکا نزدیک به اشتغال کامل قرار دارد، باعث تقویت نرخ دلار شد.

در همین حال شاخص دلار در برابر ارزهای رقیب، ۰.۳ درصد رشد کرد.

کامپوزیت اس‌اس‌ای چین ۰.۲ درصد نوسان داشت درحالی‌که سهام استرالیایی ۰.۱ درصد افت کرد و نیکی ۲۲۵ ژاپن هم ۰.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد.

شاخص سهام هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ و کوسپی کره‌جنوبی اندکی سود کردند.