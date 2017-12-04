نخستین همایش تجلیل از مولفان و نویسندگان شهرستان شفت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت میزبان نخستین همایش تجلیل از مولفان و نویسندگان این شهرستان به مناسبت هفته پژوهش و همچنین رونمایی از چهار کتاب نویسندگان شفتی بود.

در این همایش حجت الاسلام محمد مهدی افتخاری نماینده فومن و شفت، فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، سید امیر مصباح معاونت هنری و سینمایی استان، محمدرضا محسنی فرماندار شفت و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی، نویسندگان، شاعران و هنرمندان حوزه های مختلف هنری شهرستان شفت حضور داشتند.

فرهنگ اساس همه فعالیت ها در جامعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این همایش ضمن قدردانی از برگزاری چنین همایشی همزمان با هفته پژوهش، اظهار کرد: قلم یکی از ابزارهای بیان مشکلات و معضلات جامعه است که اهل آن باید به موقع و در زمان درست از آن استفاده کنند.

فیروز فاضلی با بیان اینکه زمانی مشکلات بروز کرده و خود را نشان می دهند که مادیات جای معنویات را بگیرد، افزود: برای رسیدن به یک هدف چیزهای فراتر از مادیات باید در نظر گرفته شده و از مشکلات موجود مسیر نهراسید.

وی همچنین با اشاره به گسترش فضای مجازی در سطح جامعه و استفاده آن بدون داشتن شناخت و آگاهی و حتی فرهنگ لازم، تأکید کرد: رسانه های دیجیتال از جای در دنیا می آید که در آن بیش از همه به حوزه کتاب و مطالعه توجه می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه به هفته پژوهش و لزوم توجه به این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: زمانی پژوهش تأثیرگذار خواهد بود که حل کننده مسائل و مشکلات جامعه باشد در غیر اینصورت فایده ای ندارد.

وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمانی دیگری واژه پیوست فرهنگی در صبحت های مسئولان شنیده می شود، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرهنگ را اساس دانسته و توجه به ان را ضروری می دانند.

نبود فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی در سطح جامعه

فاضلی با بیان اینکه هنرمندان، اندیشمندان و عالمان یک شهر نماد فرهنگی و اجتماعی ان شهر محسوب می شوند، ادامه داد: فرهنگ در تبلیغ و ایجاد انگیزه برای کشش به یک موضوعی بسیار تأثیرگذار است اگر در حوزه گردشگری ابتدا در یک شهر فرهنگ سازی شده و از طریق آن فرهنگ تبلیغ صورت گیرد مطمئنا به دنبال خود رونق اقتصادی، اشتغال و سایر موارد را به دنبال خواهد داشت.

وی با تأکید براینکه برای انجام هر کار و فعالیتی نیازمند انجام کار فرهنگی هستیم، یادآورشد: امروز به جایی رسیده ایم که با توجه به گسترش فضای مجازی در سطح جامعه هنوز فرهنگ صحیح استفاده از آن را نمی دانیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه اگر در حوزه دغدغه و نیاز وجود دارد قلم باید برای بیان، ارائه راهکار و حل آن گام بردارد، افزود: در سطح شهرستان شفت نیز باید در حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه و رشد در بخش های مختلف به همین گونه عمل شود و اصحاب قلم به کمک مسئولان آمده و مشکلات و معضلات شهرستان را بیان کنند.

پژوهش سنگ بنای همه دستاوردها و توسعه یک کشور

فرماندار شفت نیز در ادامه این همایش با اشاره به اینکه سنگ بنای همه موفقیت های علمی و توسعه هر کشوری به پژوهش و تحقیقاتی بوده که در آن جامعه انجام می شود، اظهار کرد: دستاوردهای به دست آمده در علم تجربی حاصل تلاش افرادی است که تحقیق و پژوهش می کنند.

محمدرضا محسنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته رشد خوبی در حوزه های مختلف اعم از علمی و پژوهشی، تکنولوژی و سایر بخش داشته است، افزود: امروز شاهد هستیم که نظام مقدس اسلامی در حوزه هوافضا و تکنولوژی در میان کشورهای توسعه یافته و برتر جهان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر قرار است در حوزه پژوهش و تحقیقات نگاه جدیدی صورت گیرد باید در سه بخش تلاش بیشتری انجام شود، گفت: آغاز پژوهش از مدارس ادامه آن در دانشگاه و سپس در سطح کلان جامعه از جمله این سه حوزه است.

فرماندار شفت با تأکید بر لزوم مشارکت همگان در این حوزه، خاطرنشان کرد: باید در حوزه دانشگاهی از تولید مدرک به تولید علم برسیم.