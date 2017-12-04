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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

برنامه سفر پرسپولیس به رشت مشخص شد

برنامه سفر پرسپولیس به رشت مشخص شد

تیم فوتبال پرسپولیس برای بازی با سپیدرود با هواپیما به رشت سفر می کند و پس از بازی، زمینی به تهران باز خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان تمرین امروز پرسپولیس، به سرخپوشان اعلام شد فردا سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در فرودگاه مهرآباد حضور پیدا کنند تا با پرواز ساعت ۱۱:۱۰ دقیقه راهی شهر رشت شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا یک جلسه تمرین هم در شهر رشت خواهد داشت که هماهنگی برای زمین محل تمرین در حال انجام است. همچنین سرخپوشان پس از بازی با اتوبوس پرسپولیس به تهران باز خواهند گشت.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود رشت ساعت ۱۵ چهارشنبه، در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار می شود.

کد مطلب 4163007

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