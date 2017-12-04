مربی چهارمحالی به اردوی تیم ملی دوومیدانی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، فدراسیون دوومیدانی از ابوالفضل هاشمی بهعنوان ورزشکار و داریوش صمیمی بهعنوان مربی برای حضور در دومین مرحله از اردوی تدارکاتی برترینهای نوجوانان اعزامی به مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۸ دعوت کرد.
این اردو از سه شنبه، چهاردهم آذر به مدت هفت روز در ورزشگاه آفتاب تهران برگزار میشود.
بررسی اهداف و برنامهریزیهای فدراسیون دوومیدانی برای مسابقات پیش رو و فراهم نمودن زمینه مناسب برای آمادهسازی ورزشکاران از برنامههای دومین مرحله از اردوی آمادگی برترینهای نوجوانان است.
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