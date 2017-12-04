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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خبر داد:

دستگیری قاتل فراری بعد از ۲۹ سال در زاهدان

دستگیری قاتل فراری بعد از ۲۹ سال در زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس آگاهی استان با انجام کار اطلاعاتی گسترده، قاتل فراری را که پس از ارتکاب قتل به مکانی نامعلوم متواری شده بود، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر مخفی شدن قاتل فراری در یکی از محلات شهرستان زاهدان، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات همه جانبه و با اقدامات پلیسی، هویت قاتل فراری را که در تاریخ مهرماه سال ۶۷ در شهرستان بم دست به قتل زده و متواری شده بود و هم اکنون با نام مستعار در شهرستان زاهدان زندگی می‌کرد، را به دست آورده و مورد شناسایی قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی مقام قضائی متهم که مردی ۵۲ ساله بود را در مخفیگاهش در حاشیه شهر زاهدان دستگیر کرده و در بازجوی‌های به عمل آمده متهم به جرم خود و قتل یکی از دوستانش با ضربات چاقو اعتراف کرد.

ملاشاهی با اشاره به اختلافات مالی بین ۲ نفر که باعث قتل شده، تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان با پلیس در به‌دست آمدن موفقیت در ماموریت‌های مختلف پلیس تاثیرگذار است و بدون شک بخش مهمی از توفیقات پلیس مرهون همکاری مردم با پلیس بوده است.

کد مطلب 4163010

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