دستگیری قاتل فراری بعد از ۲۹ سال در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر مخفی شدن قاتل فراری در یکی از محلات شهرستان زاهدان، شناسایی و دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات همه جانبه و با اقدامات پلیسی، هویت قاتل فراری را که در تاریخ مهرماه سال ۶۷ در شهرستان بم دست به قتل زده و متواری شده بود و هم اکنون با نام مستعار در شهرستان زاهدان زندگی می‌کرد، را به دست آورده و مورد شناسایی قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی مقام قضائی متهم که مردی ۵۲ ساله بود را در مخفیگاهش در حاشیه شهر زاهدان دستگیر کرده و در بازجوی‌های به عمل آمده متهم به جرم خود و قتل یکی از دوستانش با ضربات چاقو اعتراف کرد.

ملاشاهی با اشاره به اختلافات مالی بین ۲ نفر که باعث قتل شده، تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان با پلیس در به‌دست آمدن موفقیت در ماموریت‌های مختلف پلیس تاثیرگذار است و بدون شک بخش مهمی از توفیقات پلیس مرهون همکاری مردم با پلیس بوده است.