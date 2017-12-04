ششمین همایش ملی روز جهانی خاک در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم بهبودی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه طبق اعلام سازمان خواروباروکشاورزی سازمان ملل(فائو) در سال ۲۰۱۵ میلادی روز پنجم دسامبر مصادف با ۱۴ آذر را به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده اظهار کرد: متاسفانه در سال های گذشته به موضوع خاک که بستر اصلی تولید و ثروت جامعه محسوب می شود، توجهی نشده است.

وی افزود: بدین منظور بنا شده همه ساله در روز جهانی خاک با برپایی همایش و جلسات تخصصی، برای تغییر نگرش و ارتقاء وضعیت خاک های کشور که روبه نابودی است، توجه و اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در ۱۴ آذر امسال، ششمین همایش روز جهانی خاک توسط این مدیریت و انجمن علوم و مهندسی خاک دانشگاه فردوسی مشهد در محل ساختمان تحصیلی دانشکده کشاورزی از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی و اساتید برجسته کشور برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر بخواهیم در آیات و روایات بزرگان دینی خودمان تدبر کنیم، می بینیم این موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته، و اینطور نیست که سازمان های خارجی برای ما این مورد را گوشزد کنند. مثال دیگری که می توان از کتاب کامل و جامع قرآن به دست آورد، این است که در قرآن کریم اهمیت خاک در کنار آب درنظر گرفته شده است. بدین صورت که حتی باران که رحمت الهی است و شادی، نشاط، سبزی و خرمی را برای زمین به ارمغان می آورد تنها در صورتی می تواند اینگونه باشد که برخاکی پاکیزه ببارد وگرنه از خاک آلوده و فرسوده چه سان می توان انتظار برآمدن سبزی و خرمی داشت.

بهبودی بیان کرد: بحران خاک خیلی بیشتر از بحران آب، زندگی انسان ها را تهدید می کند، اگر وضعیت به همین. روال پیش برود سوء تغذیه عامل کشتار جامعه بشری در جهان خواهد بود.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۳۵ درصد خاک های مناطق خشک استان خراسان رضوی با مسئله شوری و قلیائیت روبه‌روست، تصریح کرد: نداشتن عناصر غذایی و کمبود موادآلی و چرای مفرط دام در برخی مناطق استان از جمله مواردی است که بایستی برای بهبود خاک های استان دردستور کار قرار گیرد.