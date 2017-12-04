اسماعیل هنیه و رجب طیب اردوغان تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس به صورت تلفنی در مورد مواضع و رویکردهای دولت آمریکا در قبال قدس اشغالی با رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، اردوغان از نشست سران اسلامی برای بررسی رویکرد جدید آمریکا در قبال شهر قدس خبر داد.

هنیه نیز ضمن هشدار در مورد اقدامات آمریکا در این راستا اعم از انتقال سفارت خود به قدس اشغالی یا به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، بر ضرورت برگزاری نشست سران کشورهای اسلامی جهت رسیدگی به این مسئله و عواقب خطرناک آن تاکید کرد.

وی همچنین اردوغان را در جریان آخرین تحولات آشتی ملی قرار داد و بر پایبندی جنبش متبوعش بر تحقق وحدت ملی به منظور مقابله با چالش های پیش روی مسئله فلسطین به ویژه مسئله قدس تاکید کرد.

از سوی دیگر، اردوغان نیز تاکید کرد که خواستار برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای بررسی مواضع آمریکا در قبال قدس خواهد شد.

وی همچنین قرار است با دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کرده و او را از خطرات و پیامدهای اقدام خود آگاه و از این کار منصرف کند.