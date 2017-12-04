جوانان انقلابی مهندسی پیام در فضای مجازی را به عهده بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود دریس پیش از ظهر دوشنبه در همایش پنجمین اجلاس استانی نماز با اشاره به اینکه گسترش فرهنگ نماز می تواند به بهبود وضیعت موجود کمک کند، بیان داشت: ما باید از فضای مجازی و اقدامات نوین استفاده کنیم زیرا که آمریکا ۱۳ میلیارد دلار از فضای مجازی سود می برد.

مدیر فضای مجازی ستاد اقامه نماز تصریح کرد: فضای مجازی یک فتنه نیست و از این طریق باید پیام انقلاب را صادر کنیم و مهندسی پیام را از آن‌ها بگیریم و به جوانان کشورمان تحویل دهیم.

وی با اشاره به اینکه کاربران فضای مجازی کشور ما در تولید محتوا لنگ می زنند، گفت: در این زمینه با استفاده از یک راه نجات باید به نفع خود از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیر فضای مجازی ستاد اقامه نماز افزود: امروز باید به صورت جهادی و مداوم کار کنیم زیرا در پیچ تاریخی مهمی قرا گرفته ایم که حق و باطل را به اوج خود می رساند.