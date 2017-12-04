آغاز صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، علی اقبالی گفت:براساس دستورالعمل شماره ۱۷۳۰۴۵وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی وابلاغ آن به ادارات کار استانهای مشمول طرح ساماندهی از۱۱لغایت ۱۳آذرماه فراخوان برای مراجعه اتباع افغانستان وعراق دارای کارت آمایش ۱۲و هویت ۱۱صورت می پذیرد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی افزود:زمان فراخوان تمدید نمی گردد و کلیه اتباع خارجی می بایست برای ارائه مدارک لازم به ادارات شهرستانهای مجاز اقامت خود(دو قطعه عکس پرسنلی و همراه داشتن اصل کارت کار قبلی) مراجعه وپروانه کاردریافت کنند.

اقبالی تصریح کرد: زمان اجرای طرح از روز سه شنبه ۱۴ آذرماه لغایت ۳۰ دی ماه بوده و کلیه ادارات کار و شهرستانهای تابعه می بایست برای رصد وکنترل حسن اجرای طرح ازطریق روسای شهرستانها، حراست و بازرسان کاراستان هماهنگی لازم بعمل آورند.

وی خاطر نشان کرد:هزینه صدورپروانه کار ۳۶۰ هزارتومان و هزینه تمدید ۲۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده که توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون کار گفت: کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی را به کارگماری کنند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار قید شده است بکارگماری کنند مراتب جرم محسوب می‌شود و به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهد شد.