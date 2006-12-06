نگاه ملی شاخصه معرفی یک فرهنگ به جهان است

امیر عابدی در خصوص اضافه شدن جایزه ویژه سینمای ملی به نگاه ملی به بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر و مفهوم سینمای ملی و نگاه ملی از نظر خود به خبرنگار مهر گفت :"به تصور من نگاه ملی، نگاهی است که شاخصه های فرهنگی، بومی و قومی کشورمان را به دنیا معرفی کند. در واقع چنین فیلمی شاخصه هایی دارد که نشاندهنده فرهنگ ایران است. تا جایی که من اطلاع دارم معاونت سینمایی هم دغدغه سینمای ملی را دارند و این جهت گیری نشأت گرفته از همین دغدغه است."

عابدی با تائید شکل گیری چنین سینمایی که معرف فرهنگ ایرانی به جهان است اضافه کرد:" این بحث همواره در حوزه سینمای دینی یا معناگرا هم مطرح بوده که آیا این عناوین مفهومی جدا از فیلم های ما هستند و باید به آنها اضافه شوند؟ مثلاً در فیلمی مانند "لیلی با من است" کمال تبریزی هم شاخصه های سینمای جنگ را داریم و هم مضمون دین را. در عین حالی که قصه بر بستری کمدی جاری می شود. ارتباط خوبی که مخاطب می تواند با یک فیلم پیدا کند نشأت گرفته از ذهنیت واقعی و خالص آدم هاست نه یک سری فرمول های تعریف شده. مانند آنچه بر سینمای معناگرا گذشت."

این عکاس سینما در خصوص برطرف شدن شبهه های موجود پیرامون مفاهیم و عناوین تازه چنین پیشنهادی ارائه داد: "باید جایی وجود داشته باشد که بتواند این مولفه ها را شناسایی، هدایت و بسترسازی کند. خود ما هم به عنوان سینماگر نباید به این شکل دنبال عناوین و مفاهیم برویم، اینکه با چنین مولفه هایی فیلم ما دفاع مقدسی یا معناگرا بشود! نهایتاً امیدوارم موضوع سینمای ملی دچار چنین مخاطرات و کلیشه سازی های رایج نشود و به عمق مفاهیم مورد نظر دست پیدا کند."

عابدی در مورد نزدیکی این عنوان به تصویری که جهان از سینمای ما دارد تحت عنوان "سینمای ملی ایران" و احتمال افزایش کمیت فیلم های جشنواره پسند گفت: "تصور من این است که هر حرکتی یکسری معایب دارد و یکسری مزایا. وجود این شباهت یک واقعیت است، ولی درست عمل کردن در این راستا هم اهمیت دارد. هر چند بازتاب این تشابه در حال حاضر قابل پیش بینی نیست و امیدوارم تبدیل به نقطه قوت کار شود."

وی اضافه شدن بخش مواد تبلیغی به بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر و حذف ناگهانی آن در چند سال گذشته را این گونه تحلیل کرد: "به لحاظ حرفه ای و تشکیلاتی در طول این سال ها ما به شدت درگیر این ماجرا بودیم. به محض وقوع این اتفاق دوستان ما در شورای مرکزی انجمن عکاسان جلسه ای با آقای داد گذاشتند که به نتیجه نرسید و این حذف ادامه دار شد. ولی برای شخص من هیچوقت علت این اتفاق روشن نشد اتفاقی که ضربه ای محکم بر پیکر تبلیغات سینمای ما وارد کرد."

این عکاس سینما با عنوان کردن این موضوع که یکی از مشکلات اصلی سینمای ما اقتصاد و بازگشت سرمایه است که هر دو متکی به تبلیغات هستند، سئوال مهمی را مطرح کرد: "در چنین شرایطی چطور بخش مواد تبلیغی به راحتی حذف می شود و چگونه می توان این حذف را توجیه کرد؟ با از دست رفتن جنبه رقابتی در بخش مواد تبلیغی، ما از نزدیک شاهد افت کارها بودیم. شاید اگر این بخش از ابتدا در جشنواره فیلم فجر وجود نداشت این پیامدها را هم به دنبال نداشت."

عابدی با هوشمندانه شمردن بازگشت این بخش به جشنواره فیلم فجر افزود: "این حرکت را دوستان ما در دوره های گذشته پیگیری کردند و ما توانستیم به سرانجام برسانیم. بالاخره با توافق و تفاهمی که بین ما و مسئولین حاصل شد این بخش جایگاه اصلی خود را پیدا کرد که از افتخارات انجمن عکاسان است. در همین جا انتقادی دارم از انفعال دوستان گرافیست و سازنده آنونس و تیزر که واکنشی نسبت به این حذف نداشتند. به هر حال امیدواریم این دوستان بتوانند بهترین بهره برداری را از موقعیت ایجاد شده بکنند."

وی در پایان تعبیر خود را از تغییرات ایجادشده در جشنواره بیست و پنجم اینچنین عنوان کرد:"این تغییرات به نوعی ساختاری هستند. حتی تغییر عناوین بخش ها هم تعیین کننده نوع نگاه جشنواره است. به هر حال جشنواره فجر برای خود نگاه و سیاستگذاری کلی دارد که خصیصه همه جشنواره هاست. طبیعی است که تغییر عناوین، بخش ها و سیاست ها موجب تغییرات ساختار شود و نوع نگاه را تغییر دهد."