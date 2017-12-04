به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی درباره عمر مفید شبکه گازرسانی کشور توضیح داد: برای گازرسانی به مناطق مختلف کشور از دو نوع لوله های پلی اتیلن و فلزی استفاده می کنیم که هر دوی این موارد به طور دائم تحت کنترل هستند.

وی افزود: لوله های پلی اتیلن بیش از ۵۰ سال عمر می کنند و کاملا با استانداردهای جهانی منطبق هستند، شبکه های فولادی نیز بین ۲۵ تا ۳۰ سال عمر استاندارد دارند اما ممکن است بسیار بیش از این میزان عمر کنند، همانطور که اکنون نیز در بعضی از مناطق لوله های فولادی که همواره تحت مراقبت و کنترل بودند تا مدت طولانی تری عمر مفید خواهند داشت.

مومنی اظهار کرد: شبکه های فولادی در سطح شهرها و روستاها تحت پوشش حفاظت خوردگی هستند یعنی میزان خوردگی آن ها دائم کنترل می شود و اگر مشکلی برایشان پیش بیاید از طریق ایستگاه های حفاظت، تحت مراقبت قرار می گیرند.

وی افزود: شبکه فولادی گازرسانی در کشور از سلامت کامل برخوردار است با این حال از آنجا که برخی سازمان ها ممکن است در اثر حفاری و عملیات اجرایی خود به لوله های گاز آسیب بزنند و به شرکت ملی گاز نیز اطلاع ندهند همواره از طریق واحدها و ایستگاه های حفاظت از خوردگی تمام خطوط را تحت کنترل قرار می‌دهیم و به محض آن که در جایی از شبکه، خوردگی اتفاق می افتد از طریق بررسی‎هایی که به صورت ماهانه انجام می‌شود از این موضوع مطلع می شویم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز تصریح کرد: موارد ذکر شده مربوط به شبکه گازرسانی است اما در داخل منازل که لوله ها از طریق عایق کاری، کار شده‌اند دیگر تحت حفاظت خوردگی نیستند، معمولاً این لوله ها طول و عرض کمی دارند و باید مورد بازرسی دوره ای قرار داشته باشد.

وی با بیان این که بسیاری از منازل قدیمی با لوله های گاز اولیه خود همچنان گاز رسانی می‌شوند، تاکید کرد : بر اساس مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان، سیستم لوله کشی منازل و سیستم های گازسوز هر دو تا سه سال یک بار باید از سوی کارشناسان سازمان نظام مهندسی مورد بازبینی قرار بگیرند، به همین سبب لازم است که آیین نامه اجرایی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای این مورد تنظیم شود که هنوز این اتفاق نیفتاده و مبحث بازرسی لوله کشی داخل منازل اجرایی نشده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: عمر لوله های پلی اتیلن نسبت به لوله های فولادی بیشتر است زیرا دچار خوردگی نمی شود اما لوله های پلی اتیلن در دنیا دارای محدودیت تولید قطر هستند و فعلاً تا سایز ۶ اینچ و فشار ۶۰ PSI ( پوند بر ثانیه) تولید می شوند اما لوله های فولادی محدودیت قطر ندارند و تا سایز ۵۶ اینچ و فشار ۱۴۲۰ PSI تولید می شوند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره همکاری این شرکت و سازمان نظام مهندسی توضیح داد: تاکنون مشارکت بسیار خوبی میان این دو سازمان وجود داشته، به محض اینکه کارهای نقشه کشی و اجرائی برای گازرسانی به مشترکی تهیه شود، سیستم لوله کشی آن مشترک از سوی سازمان نظام مهندسی مورد بازرسی و تأیید قرار می‌گیرد و با هم نسبت به نصب کنتور مشترک اقدام می‌کنیم.

مومنی ادامه داد: در زلزله اخیر کرمانشاه این سازمان کمال همکاری را با شرکت ملی گاز و مردم به عمل آورده تا جایی که کار بازرسی بسیاری از ساختمان ها را به صورت رایگان انجام می دادند.