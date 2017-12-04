بیانیه علمای بحرینی خطاب به مردم درباره شیخ «عیسی قاسم»

به گزارش خبرگزاری مهر، علمای بحرین مردم را دعوت به برپایی مجالس دعا برای شفای شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور کردند.

در بیانیه علمای بحرین خطاب به مردم این کشور آمده است: بدینوسیله مومنین و مومنات را ترغیب می نماییم تا برای فرج و شفای رهبر گرانبهای عزیزمان آیت الله عیسی قاسم که مایه عزت ما است، اقدام به برپایی مجالس شبانه دعا و تضرع در درگاه الهی نمایند؛ چه بصورت فردی و چه بصورت دسته جمعی در مساجد.

در این بیانیه آمده است: این مجالس را از شب چهارشنبه به برکت دعای توسل و با توسل به اهل بیت (ع) آغاز نموده و باشد که شبهای پیش رو شبهایی مملو و آکنده از توسل و تضرع در درگاه الهی باشند.

علمای بحرین اعلام کردند: همچنین بر استمرار اقدام به قربانی کردن بشکل اشتراکی و جماعتی و بخشیدن آن قربانی به فقرا بعنوان صدقه تاکید می نمایبم.

در پایان این بیانیه آمده است: خداوند بهترین پاداش را برای یاری رساندن به دین و توجه به رهبر به شما عطا نماید و اعمال شما مقبول درگاهش قرار گیرد.