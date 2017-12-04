نماینده ایران در جام جهانی تیروکمان تایلند صاحب ۴ مدال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، باشگاه پتروکیمیاگرراد قهرمان لیگ ایران که به مرحله دوم مسابقات جام جهانی داخل سالن در تایلند تایلند اعزام شده بود، موفق شد در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان رشته ریکرو چهار مدال کسب کند.

در این رقابت ها این نتایج به دست آمد:

* در فینال رده سنی جوانان پسران وحید بهدانی با نتیجه ۶ بر صفر استرالیا را برد و مدال طلا گرفت. در همین رده سنی در بخش دختران پریسا روحانیان در دیدار رده بندی با شکست ۶ بر ۲ مغولستان، مدال برنز گرفت.

* در فینال رده سنی نونهالان دختران اریکا قوام پور۷ بر یک مالزی را برد و به مدال طلا دست یافت.

* در فینال بخش پسران رده سنی نوجوانان ابوالفضل حسینی ۲ بر ۶ به تایلند باخت و نقره گرفت.