به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، کامبیز بازرگان در نشست هم اندیشی خاک که در مجموعه باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: مهمترین نیاز های جمعیتی هر کشور در سطح ملی؛ امنیت غذایی است که حل این مسئله تنها با استقاده مناسب و معقول از منابع تولید موجود امکان پذیر است.

وی به اهمیت و ضرورت خاک و آب در کشور اشاره کرد واظهار داشت : هم اکنون ۹۲ درصد تولید محصولات کشاورزی در ایران بصورت آبی و ۸ درصد بصورت دیم کشت می شود که این موضوع نشاندهنده این است که کشاورزی ایران به شدت نیازمند تولید محصول با آب است که باید برنامه ریزی مناسب انجام شود تا دچار بحران آب نشویم.

بازرگان تصریح کرد: در کشور ۷۵ میلیون هکتار لایه سطحی خاک وجود دارد که از این میزان ۵۷.۵ میلیون هکتارشامل اراضی جنگل، مرتغ و اراضی فاقد پتانسیل کشاورزی است و مابقی ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت و مستعد است.

رئیس موسسه آب و خاک کشور گفت: اگر بستر در خاک خوب نباشد و خاک حاصلخیزی نداشته باشیم آب مصرفی هدر می رود.

بازرگان در ادامه؛ افزایش جمعیت، کاهش سطح اراضی بواسطه تغییر کاربری اراضی، روند نزولی حاصلخیزی خاک «شور شدن، ورود نهاده های مختلف اعم از ضایعات فاضلاب و پساب های صنعتی و کودهای شیمیایی و آلی»، محدودیت منابع و رقابت بین بخشی، خلا مدیریت جامع و نگرش سیستمی و فقدان قوانین جامع حفظ خاک و آب را از مهمترین محدودیت های منابع خاک کشور برشمرد.

بازرگان خاطر نشان کرد: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی دارای پتانسیل کشاورزی، تقویت مواد آلی خاک، توصیه مصرف علمی کودها و توجه به تناسب اراضی برای روشهای مختلف آبیاری می تواند مهمترین راهکار برای حفظ و صیانت از خاک باشد.

به گفته ی این محقق؛ بیش از ۵۰ درصد خاک های کشور دچار کمبود یک یا چند عنصر غذایی هستند که باید راهکار مناسبی در این خصوص اندیشیده شود.