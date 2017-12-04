نصرالدین فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان فردیس به مناسبت نابودی حکومت خود خوانده داعش خبر داد و گفت: این مراسم در سالروز میلاد حضورت رسول (ص) برگزار میشود.
وی با بیان اینکه خانوادههای شهدا سرمایههای بزرگ ملت هستند، گفت: برنامههای شاد و مفرحی را برای خانوادههای شهدا تدارک دیدهایم.
فریدونی در بخش دیگر امنیت حاکم بر کشور را مدیون و مرهون شهدا دانست و گفت: به همین منظور نباید از خانوادههای معزز شهدا غافل شویم.
رئیس اداره بنیاد شهید شهرستان فردیس با تأکید به لزوم نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: اگر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نوجوانان و جوانان اقدام کنیم، قطعاً جامعهای شکوفا خواهیم داشت.
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