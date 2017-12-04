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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

به مناسبت سالروز میلاد حضرت رسول(ص)؛

خانواده ۱۰ شهید مدافع حرم در فردیس تجلیل می‌شوند

خانواده ۱۰ شهید مدافع حرم در فردیس تجلیل می‌شوند

فردیس - رئیس اداره بنیاد شهید شهرستان فردیس گفت: خانواده ۱۰ شهید مدافع حرم در سالروز میلاد حضرت رسول(ص) تجلیل می‌شوند.

نصرالدین فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان فردیس به مناسبت نابودی حکومت خود خوانده داعش خبر داد و گفت: این مراسم در سالروز میلاد حضورت رسول (ص) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های بزرگ ملت هستند، گفت: برنامه‌های شاد و مفرحی را برای خانواده‌های شهدا تدارک دیده‌ایم.

فریدونی در بخش دیگر امنیت حاکم بر کشور را مدیون و مرهون شهدا دانست و گفت: به همین منظور نباید از خانواده‌های معزز شهدا غافل شویم.

رئیس اداره بنیاد شهید شهرستان فردیس با تأکید به لزوم نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: اگر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نوجوانان و جوانان اقدام کنیم، قطعاً جامعه‌ای شکوفا خواهیم داشت.

کد مطلب 4163042

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    نظرات

    • سارا IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
      0 0
      پاسخ
      لطفاً اسامی ۱۲شهید مدافع حرم فردیس رو هم داخل این گزارش بگذارید

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