نصرالدین فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم شهرستان فردیس به مناسبت نابودی حکومت خود خوانده داعش خبر داد و گفت: این مراسم در سالروز میلاد حضورت رسول (ص) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه خانواده‌های شهدا سرمایه‌های بزرگ ملت هستند، گفت: برنامه‌های شاد و مفرحی را برای خانواده‌های شهدا تدارک دیده‌ایم.

فریدونی در بخش دیگر امنیت حاکم بر کشور را مدیون و مرهون شهدا دانست و گفت: به همین منظور نباید از خانواده‌های معزز شهدا غافل شویم.

رئیس اداره بنیاد شهید شهرستان فردیس با تأکید به لزوم نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، گفت: اگر در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نوجوانان و جوانان اقدام کنیم، قطعاً جامعه‌ای شکوفا خواهیم داشت.