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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

وزیر نفت عربستان ؛

کاهش تولید اوپک در نیمه دوم ۲۰۱۸ میلادی ادامه می‌یابد

کاهش تولید اوپک در نیمه دوم ۲۰۱۸ میلادی ادامه می‌یابد

وزیر انرژی عربستان اعلام کرد اوپک در نیمه دوم سال آینده میلادی نیز به سیاست کاهش تولید نفت خود پایبند می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،  خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، اعلام کرد انتظار می‌رود اوپک در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ میلادی نیز به سیاست کنونی کاهش تولید نفت، پایبند بماند.

وی این سخنان را پس از دیدار با ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، مطرح کرد. پری نیز اعلام کرد اوپک تصمیمات مستقل خود را اتخاذ می‌کند و او اطمینان دارد که آمریکا می‌تواند خود را با این تصمیم‌ها وفق دهد.

اوپک هفته گذشته تصمیم گرفت سیاست کاهش تولید خود را تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تمدید کند، اما قرار است در ماه ژوئن سال آینده میلادی با توجه به شرایط بازار در آن مقطع، این تصمیم را دوباره ارزیابی کند.

کد مطلب 4163043

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