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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

حملات راکتی گروههای مسلح به العباسیین دمشق/۲ نفر کشته شدند

حملات راکتی گروههای مسلح به العباسیین دمشق/۲ نفر کشته شدند

منابع سوری از تداوم حملات خمپاره ای و راکتی گروههای مسلح به دمشق و حومه آن و کشته و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تلویزیون سوریه اعلام کرد: در حملات راکتی گروههای مسلح به منطقه العباسیین دمشق دو نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع سوری از شلیک سه گلوله خمپاره به جرمانا در حومه دمشق از سوی گروههای مسلح که در عین ترما هستند و زخمی شدن چهار غیرنظامی و وارد شدن خساراتی خبر دادند.

همچنین گروههای مسلح محله الزاهره القدیمه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

منابع سوری از حملات خمپاره ای و راکتی به اطراف گاراژ العباسیین دمشق خبر دادند و اعلام کردند: بر اثر این حملات شماری از شهروندان سوری زخمی شدند.

همزمان ۲۸ شهرک و روستا در حومه جنوبی و شرقی حمص به آتش بس و تلاش های آشتی ملی ملحق شدند که از جمله آن العامریه، الضبعه، دمینه شرقی و غربی، البویضه غربی و کمام است.

از سوی دیگر منابع سوری از خنثی سازی خودرو بمبگذاری شده در حومه دمشق خبر دادند.

کد مطلب 4163046

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