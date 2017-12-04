حملات راکتی گروههای مسلح به العباسیین دمشق/۲ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تلویزیون سوریه اعلام کرد: در حملات راکتی گروههای مسلح به منطقه العباسیین دمشق دو نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع سوری از شلیک سه گلوله خمپاره به جرمانا در حومه دمشق از سوی گروههای مسلح که در عین ترما هستند و زخمی شدن چهار غیرنظامی و وارد شدن خساراتی خبر دادند.

همچنین گروههای مسلح محله الزاهره القدیمه را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند.

منابع سوری از حملات خمپاره ای و راکتی به اطراف گاراژ العباسیین دمشق خبر دادند و اعلام کردند: بر اثر این حملات شماری از شهروندان سوری زخمی شدند.

همزمان ۲۸ شهرک و روستا در حومه جنوبی و شرقی حمص به آتش بس و تلاش های آشتی ملی ملحق شدند که از جمله آن العامریه، الضبعه، دمینه شرقی و غربی، البویضه غربی و کمام است.

از سوی دیگر منابع سوری از خنثی سازی خودرو بمبگذاری شده در حومه دمشق خبر دادند.